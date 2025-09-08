شوبير يكشف ردا مفاجئا من حسام حسن بشأن مواجهة البرازيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، من مواجهة البرازيل وديا، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.



وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي : "حسام حسن يرحب بمواجهة منتخب البرازيل بشكل طبيعي، ولكن ليست في الفترة المقبلة".

وأضاف: "ويرى أن المنتخب من الممكن أن يخوض مباراة البرازيل في شهر مارس المقبل بعد ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026".

وختم: "المدرب مهتم للغاية ببطولة كأس الأمم الإفريقية وبالتالي هو يفضل المدرسة الإفريقية، حيث يرغب في خوض مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وليس خارج القارة".