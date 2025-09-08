قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية ويوجّه بضمّه لمناطق العرض المفتوحة لبينالي الإسكندرية

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على تفقد أعمال تطوير وإحياء شارع النبي دانيال بالإسكندرية، وذلك ضمن زيارته للمحافظة للإعلان عن تفاصيل عودة بينالي الإسكندرية. ويأتي المشروع بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، استكمالًا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني للمدينة، وتكاملًا مع خطط إحياء المناطق التاريخية والمتميزة.

أكد وزير الثقافة أن المشروع يعكس رؤية الدولة في استغلال المقومات الثقافية والعمرانية للمدينة، ليكون الشارع محورًا ذا منافع اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية وجمالية، يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطن وبيئته الحضرية.

وأشاد بما تم إنجازه من توحيد لافتات المحال التجارية، وإنشاء أكشاك بيع الكتب بتصميم هندسي موحد ينسجم مع الطابع المعماري للشارع.

وأضاف وزير الثقافة أن تطوير شارع النبي دانيال يمثل إعادة إحياء لأحد أعرق شوارع الإسكندرية، ويعكس أيضًا رؤية شاملة لتكامل البنية العمرانية مع الحياة الثقافية والفكرية للمدينة. وأكد أن المشروع سيعيد للشارع مكانته كوجهة ثقافية وسياحية مهمة، ونموذجًا يمكن تكراره في العديد من المناطق التاريخية بالمحافظات المصرية. كما وجّه بضم شارع النبي دانيال ضمن مناطق العرض البصري المفتوحة لبينالي الإسكندرية، ليصبح مقصدًا لمحبي الفنون والفعاليات الثقافية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن شارع النبي دانيال يُعد من أقدم وأهم شوارع الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى إعادة إحيائه كمحور ثقافي وحضاري متميز من خلال الحفاظ على المباني التراثية البالغ عددها 15 مبنى، وصيانتها وإزالة التعديات عليها، فضلًا عن تحسين بيئة المشاة عبر ممرات آمنة ومريحة، وإزالة التشوهات البصرية، والتأكيد على الطابع المعماري والتاريخي المتجانس للشارع. كما يهدف المشروع إلى إبراز الخصائص العمرانية والفنية وإحياء الدور الثقافي للشارع الذي يُعد مقصدًا للطلاب والباحثين والمثقفين لشراء الكتب القديمة والمستعملة.

ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل رئيسية: تبدأ المرحلة الأولى من تقاطع شارع إسماعيل مهني/ميدان الشهداء وحتى تقاطع طريق الحرية بطول 300 متر، فيما تمتد المرحلة الثانية من تقاطع طريق الحرية وحتى تقاطع شارع صلاح مصطفى بطول 230 مترًا، وتبدأ المرحلة الثالثة من تقاطع شارع صلاح مصطفى وحتى تقاطع شارع سعد زغلول بطول 200 متر.

