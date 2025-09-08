رد كليتي .. محمد سامي يعلن عن عمله الدرامي الجديد

أعلن المخرج محمد سامي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استعداده كتابة عمل درامي جديد.

وقال محمد سامي: “رد كليتي” للمخرج محمد سامى بسم الله ، بكتب مسلسل جديد ، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية و الأعلي مشاهدة وجدل ،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي ، هصور إمتي و مين الأبطال و هينزل إمتى !! ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي ، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي و أميز أعمالي و سيكون عمل يحترمه و يقدره كل بيت عربي .

وتابع محمد سامي إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها ،اللي مفرحني في العمل ده ، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى و هي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا و إزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني و ماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية و إزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها و أعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور و الحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير.