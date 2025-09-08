قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

انطلاق المرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال" بدار الأوبرا غدًا

جمال عاشور

تشهد دار الأوبرا المصرية غدًا الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 انطلاق فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة هشام عطوة بقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الشريكة في المشروع.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة في هذه المرحلة، بما يجعل المشروع بمثابة وزارة ثقافة متنقلة في قلب مصر، تصل بخدماتها وإبداعاتها إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وقال المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع، إن المرحلة السادسة تتضمن تقديم ثمانية عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، إلى جانب إقامة معارض للكتاب مع توزيع عشرة آلاف كتاب مجانًا لأطفال القرى المستهدفة من المشروع  كما ستشهد المرحلة مشاركة فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر، وتنظيم معارض للحرف اليدوية، وعقد ورش تدريبية لشباب الأقاليم، بالإضافة إلى إقامة معارض للفنون التشكيلية.

وتستمر فعاليات المرحلة السادسة في الفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026، وتشمل 21 محافظة بواقع 175 فعالية في 175 موقعًا مختلفًا، مستهدفة الوصول إلى نحو مليون مواطن مصري من المستفيدين والأسر الأولى بالدعم ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وتنطلق الفعاليات من محافظة قنا في الفترة من 12 إلى 20 سبتمبر، ثم محافظة أسيوط من 21 إلى 26 سبتمبر، يليها محافظة البحر الأحمر من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، على أن تتوالى العروض والأنشطة في باقي المحافظات تباعًا.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، من بينها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، إلى جانب مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة أنا مصري.

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

