قبل عرضه في مهرجان الجونة.. تفاصيل فيلم 50 مترا

ينافس الفيلم المصري 50 متر لمخرجته يمنى خطاب بالمسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يحظى بعرضه العربي الأول.

وتعليقًا على اختيار الفيلم في المسابقة تقول خطّاب "يسعدني ويشرفني اختيار فيلم 50 متر من قبل مهرجان الجونة السينمائي ليُعرض في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عرضه العالمي الأول الناجح في مهرجان CPH:DOX في مارس الماضي. إن مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوق لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

وأضافت "لقد كان مهرجان الجونة دائمًا بمثابة فأل خير لي، منذ أن عرضنا مشروع الفيلم هناك لطلب التمويل عام 2021. ويشعرني الأمر وكأن الدائرة قد اكتملت بعودتي الآن ومعي الفيلم ليُعرض في عرضه الأول بالعالم العربي. أشعر بالتفاؤل تجاه ما هو قادم، وأتوجه بجزيل الشكر إلى فريق برمجة مهرجان الجونة السينمائي على هذا الاختيار".

في الفيلم تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. تقرر يمنى توجيه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ويجمع تحت قيادة خطاب العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك الملحن الحائز على جوائز جوناس كولستروب (معجزة جولسبانج)، والمونتيران جلاديس جوجو (وداعًا طبريا) وخالد معيط (سعاد)، إلى جانب المنتجين أحمد عامر من شركة AA Films وباتريشيا دراتي من شركة Good Company Pictures.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، فاز فيلم 50 متر بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، وتسع جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.