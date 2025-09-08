قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“آليات تعزيز الوعي العام بأهمية مشروعات الطاقة المتجددة” ندوة بإعلام الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصل مجمع اعلام الداخلة ، بمحافظة الوادي الجديد ، تنفيذ فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "أمن الطاقة مسؤولية الجميع"، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتحت إشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

ونظم مجمع اعلام الداخلة، في هذا الإطار ندوة توعوية اليوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ،تحت عنوان " آليات تعزيز الوعي العام بأهمية مشروعات الطاقة وفوائدها الإقتصادية " .

استهدفت الندوة تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ، والتعريف بإستراتيجيات  تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة .

وشارك في الندوة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط المهندس سلامة محمد علي ، ووكيل إدارة هندسة كهرباء الداخلة المهندس عبدالرحمن علي، والمهندسة  أماني محمد التوني مسؤول بهندسة كهرباء مركز ومدينة  بلاط ، وحضرها عدد من المستثمرين ورجال الأعمال ، وقيادات تنفيذية وشعبية ومزارعون .

وشدد المحاضرون خلال الندوة على أهمية نشر الوعي المجتمعي بمشروعات الطاقة النظيفة  وفوائدها المتعددة ، موضحين أن مشاركة المواطن في دعم هذه الجهود تبدأ من ترشيد الإستخدام اليومي للكهرباءوالتعامل الواعي مع الطاقة باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة .

وأوضحت الندوة أن ثمة آليات عدة لتعزيز الوعي بأهمية الطاقة النظيفة   تشمل حملات التوعية الشاملة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة ، مشددين في هذا الصدد بمبادرة الهيئة العامة للاستعلامات عبر قطاع الإعلام الداخلي ومن خلال مراكز الإعلام المنتشرة بالمحافظات لرفع الوعي بأهمية إستخدام الطاقة المتجددة .

وأكد المشاركون كذلك على أهمية تسليط الضوء على  تجارب استخدام الطاقة الناجحة  والتي من شأنها تعزيز القناعات بأهمية هذا التطور وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج عن الطاقة المتجددة كارتفاع التكلفة ، من أجل توضيح الفوائد البيئية والاقتصادية المشتركة.

كما لفت المشاركون أيضا إلى دور المؤسسات التعليمية من خلال دمج هذا الموضوع  في المناهج التعليمية من أجل غرس الوعي لدى الأجيال الناشئة . مؤكدين في الوقت ذاته على تفعيل دور المجتمع المدني من خلال تشجيع المنظمات المدنية والمجتمعية على إطلاق المبادرات والحملات التوعوية للتحول  إلى الطاقة النظيفة والمستدامة .

وذكر المشاركون أن هذا الأمر يتطلب تعزيز السياسات والحوافز الحكومية مثل تقديم القروض منخفضة الفائدة لتشجيع الأفراد والشركات على تبني إستخدامات الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات الترشيد .

 وفي ضوء الحوار المثمر الذي دار خلال الندوة ، خرج المشاركون بالعديد من التوصيات ، أبرزها ضرورة استمرار اللقاءات التوعوية لشرح أهمية مشروعات الطاقة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا المجال، وإطلاق برامج إعلامية ومبادرات مدرسية وجامعية لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك وربطها بمفاهيم التنمية المستدامة.

أدار الندوة مسؤول الأنشطة بالمركز محمود عزت ، بحضور  مروة محمد بكر، أخصائي إعلام بمركز إعلام الداخلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلام الداخلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

المجني عليه

حافظ القرآن.. أسرة محامي حلوان لـ صدى البلد: دخل المحاماة من 3 سنوات رغما عنه

المجني عليه

مصدر: محامي حلوان تم نقله لـ مستشفى 15 مايو على قيد الحياة وتوفى بعد وصوله

المتهمين

المتعة الحرام.. القبض على 3 أجانبيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد