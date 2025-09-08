النادي ليس للبيع.. مالك توتنهام هوتسبير يرفض عرضا للاستحواذ

أعلن نادي توتنهام هوتسبير أن مساهمه الرئيسي تلقى ورفض عرضين مبدئيين للرغبة في الاستحواذ المحتمل، مؤكدًا أن النادي ليس للبيع.

وتزايدت التكهنات حول احتمال تغيير الملكية منذ استقالة الرئيس التنفيذي دانييل ليفي يوم الخميس بعد 25 عامًا في المنصب.

وأفاد بيان للنادي في وقت متأخر من يوم الأحد أنه تم رفض رفضًا قاطعًا عرضين مبدئيين منفصلين للرغبة في الاستحواذ، أحدهما من شركة PCP International Finance Limited، التابعة للمساهم السابق في نيوكاسل يونايتد أماندا ستافيلي، والآخر من تحالف بقيادة الدكتور روجر كينيدي ووينغ فاي نغ من خلال شركة Firehawk Holdings Limited، وتمتلك ENIC 86.5% من أسهم النادي.

وأضاف: “نتيجة لحصة ملكية الأغلبية لشركة ENIC في توتنهام هوتسبير، في حال تقديم أي عرض للاستحواذ على ENIC واستكماله، فسيكون هناك حاجة إلى عرض إلزامي بموجب القاعدة 9 من قانون (الاستحواذ في المملكة المتحدة) للاستحواذ على أسهم توتنهام هوتسبير التي لا تمتلكها ENIC بالفعل”.

وجاء في البيان: يؤكد مجلس إدارة النادي وشركة ENIC أن نادي توتنهام هوتسبير ليس للبيع، وأن ENIC لا تنوي قبول أي عرض من هذا القبيل للاستحواذ على حصتها في النادي.

وفقًا للقاعدة 2.6 (أ) من القانون، يتعين على كل من PCP والائتلاف، بشكل منفصل، وفي موعد أقصاه الساعة 5 مساءً من يوم 5 أكتوبر 2025، الإعلان إما عن نية مؤكدة لتقديم عرض للشركة وفقًا للقاعدة 2.7 من القانون، أو الإعلان عن عدم نية تقديم عرض للشركة، وفي هذه الحالة، سيُعامل إعلان كل منهما على حدة كبيان ينطبق عليه القانون 2.8 من القانون.

يمتلك رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته غالبية أسهم شركة ENIC، وهم أيضًا مالكو مجموعة تافيستوك، وهي شركة استثمار خاص.

وفي أبريل، عيّن توتنهام فيناي فينكاتيشام رئيسًا تنفيذيًا جديدًا له، بينما أصبح بيتر شارينغتون رئيسًا غير تنفيذي، وهو منصب مُستحدث بعد رحيل ليفي.

مع إعلان رحيل ليفي، وقال توتنهام إنه "لن يكون هناك أي تغييرات في هيكل الملكية أو المساهمين".