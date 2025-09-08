قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النادي ليس للبيع.. مالك توتنهام هوتسبير يرفض عرضا للاستحواذ

توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
مجدي سلامة

أعلن نادي توتنهام هوتسبير أن مساهمه الرئيسي تلقى ورفض عرضين مبدئيين للرغبة في الاستحواذ المحتمل، مؤكدًا أن النادي ليس للبيع.

وتزايدت التكهنات حول احتمال تغيير الملكية منذ استقالة الرئيس التنفيذي دانييل ليفي يوم الخميس بعد 25 عامًا في المنصب.

وأفاد بيان للنادي في وقت متأخر من يوم الأحد أنه تم رفض رفضًا قاطعًا عرضين مبدئيين منفصلين للرغبة في الاستحواذ، أحدهما من شركة PCP International Finance Limited، التابعة للمساهم السابق في نيوكاسل يونايتد أماندا ستافيلي، والآخر من تحالف بقيادة الدكتور روجر كينيدي ووينغ فاي نغ من خلال شركة Firehawk Holdings Limited، وتمتلك ENIC 86.5% من أسهم النادي.

وأضاف: “نتيجة لحصة ملكية الأغلبية لشركة ENIC في توتنهام هوتسبير، في حال تقديم أي عرض للاستحواذ على ENIC واستكماله، فسيكون هناك حاجة إلى عرض إلزامي بموجب القاعدة 9 من قانون (الاستحواذ في المملكة المتحدة) للاستحواذ على أسهم توتنهام هوتسبير التي لا تمتلكها ENIC بالفعل”.

وجاء في البيان: يؤكد مجلس إدارة النادي وشركة ENIC أن نادي توتنهام هوتسبير ليس للبيع، وأن ENIC لا تنوي قبول أي عرض من هذا القبيل للاستحواذ على حصتها في النادي.

وفقًا للقاعدة 2.6 (أ) من القانون، يتعين على كل من PCP والائتلاف، بشكل منفصل، وفي موعد أقصاه الساعة 5 مساءً من يوم 5 أكتوبر 2025، الإعلان إما عن نية مؤكدة لتقديم عرض للشركة وفقًا للقاعدة 2.7 من القانون، أو الإعلان عن عدم نية تقديم عرض للشركة، وفي هذه الحالة، سيُعامل إعلان كل منهما على حدة كبيان ينطبق عليه القانون 2.8 من القانون.

يمتلك رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته غالبية أسهم شركة ENIC، وهم أيضًا مالكو مجموعة تافيستوك، وهي شركة استثمار خاص.

وفي أبريل، عيّن توتنهام فيناي فينكاتيشام رئيسًا تنفيذيًا جديدًا له، بينما أصبح بيتر شارينغتون رئيسًا غير تنفيذي، وهو منصب مُستحدث بعد رحيل ليفي.

مع إعلان رحيل ليفي، وقال توتنهام إنه "لن يكون هناك أي تغييرات في هيكل الملكية أو المساهمين".

توتنهام هوتسبير توتنهام دانييل ليفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد

د محمود عويضة

تعيين محمود عويضة عميدًا لكلية لعلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد