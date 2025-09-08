كفر الشيخ: توقيع الكشف على 1168 مواطنا بقافلة طبية وضبط 130 مخالفة تموينية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية "إبطو" بمركز دسوق لمدة يومين 6 و7 سبتمبر، أسفرت عن توقيع الكشف عن 1168 مواطنا.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد أبو السعد -في بيان اليوم- إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية واستفاد منها 1168 مواطنا بجانب إجراء 146 تحليلًا طبيًا، بالإضافة إلى إجراء 73 حالات أشعة تشخيصية ما بين أشعة عادية وأشعة سونار، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال إقامة 17 ندوة للتثقيف والإرشاد الصحي، استفاد منها 510 مواطنين على مدار اليومين.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه في إطار استدامة مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة اأفحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تم إجراء 178 فحصًا طبيًا لـ89 مواطنا خلال القافلة بالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ9 مرضى، كما تم تحويل 11 مريضا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.



وفي سياق آخر، شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ بقياد وكيل وزارة التموين عادل بيومي حملات تموينية منوعة لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام أسفرت عن تحرير 130 مخالفة تموينية، و ضبط 700 لتر سولار تم تجميعها بقصد البيع في السوق السوداء.