تصفيات كأس العالم.. هولندا تتصدر المجموعة لكن الأداء يترك الكثير من الأسئلة

تتصدر هولندا المجموعة السابعة بعد آخر مباراتين لها في تصفيات كأس العالم، لكن المباراتين ضد بولندا وليتوانيا تركتا المدرب رونالد كومان أمام أسئلة أكثر من الإجابات.

يملك المنتخب الهولندي 10 نقاط من أربع مباريات، ويتقدم بفارق الأهداف على بولندا التي لعبت مباراة أكثر. لكن أداءهم في مباراتي التعادل 1-1 مع بولندا يوم الخميس، والفوز 3-2 على ليتوانيا يوم الأحد، تعرض لانتقادات لاذعة.

قال قائد المنتخب فيرجيل فان ديك بعد الفوز الصعب في كاوناس: "لقد كنا متراخين في الاستحواذ، وفشلنا في الفوز بالمواجهات الثنائية، ولم نستغل الكرة الثانية أيضًا".

وأضاف: "النقاط الثلاث هي الأهم، ولكن إذا كنت تريد التأهل، فلا يمكن أن يحدث هذا النوع من الأمور".

كان المنتخب الهولندي مرتاحًا بتقدمه 2-0، لكنه سمح لليتوانيا، المصنفة في المركز 143، بتسجيل هدفين سريعين قبل نهاية الشوط الأول. كان الهدف الثاني لممفيس ديباي في الدقيقة 64 كافيًا لمنح هولندا النقاط الثلاث.

قال فان دايك عن المهاجم، الذي سجل الآن رقمًا قياسيًا بـ 52 هدفًا مع المنتخب الوطني: "كانت أمسية رائعة لممفيس".

وواصل: "لكن إذا كنت متقدمًا بهدفين نظيفين ثم استقبلت هدفين سهلين، فإنك تُصعّب الأمور عليك بشكل كبير".

أجرى كومان التغييرات بعد التعادل المخيب للآمال مع بولندا في روتردام، ساعيًا إلى اختراق أكبر في وسط الملعب وضم المزيد من اللاعبين إلى نصف ملعب الخصم.

وقال كومان: "لعبنا بقوة. لحسن الحظ، لم يُكلفنا ذلك أي نقاط، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر كارثيًا". لا ينبغي أن نواجه مثل هذه المشاكل هنا، حتى في نهاية المباراة. اضطررتُ لإضافة مدافع خامس لزيادة الطول والقوة. هذا ليس ما أرغب به، لكنني أريد الفوز.

واختتم كومان: "ليس لديّ تفسير واضح لماذا أظهرنا ما بوسعنا هنا في ليتوانيا".

يسافر المنتخب الهولندي إلى مالطا ويستضيف فنلندا في مباراتيه المقبلتين في التصفيات في أكتوبر، مع مباراة حاسمة في دور المجموعات في بولندا منتصف نوفمبر.