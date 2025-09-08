قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
تصفيات كأس العالم.. هولندا تتصدر المجموعة لكن الأداء يترك الكثير من الأسئلة

هولندا
هولندا
تتصدر هولندا المجموعة السابعة بعد آخر مباراتين لها في تصفيات كأس العالم، لكن المباراتين ضد بولندا وليتوانيا تركتا المدرب رونالد كومان أمام أسئلة أكثر من الإجابات.

يملك المنتخب الهولندي 10 نقاط من أربع مباريات، ويتقدم بفارق الأهداف على بولندا التي لعبت مباراة أكثر. لكن أداءهم في مباراتي التعادل 1-1 مع بولندا يوم الخميس، والفوز 3-2 على ليتوانيا يوم الأحد، تعرض لانتقادات لاذعة.

قال قائد المنتخب فيرجيل فان ديك بعد الفوز الصعب في كاوناس: "لقد كنا متراخين في الاستحواذ، وفشلنا في الفوز بالمواجهات الثنائية، ولم نستغل الكرة الثانية أيضًا".

وأضاف: "النقاط الثلاث هي الأهم، ولكن إذا كنت تريد التأهل، فلا يمكن أن يحدث هذا النوع من الأمور".

كان المنتخب الهولندي مرتاحًا بتقدمه 2-0، لكنه سمح لليتوانيا، المصنفة في المركز 143، بتسجيل هدفين سريعين قبل نهاية الشوط الأول. كان الهدف الثاني لممفيس ديباي في الدقيقة 64 كافيًا لمنح هولندا النقاط الثلاث.

قال فان دايك عن المهاجم، الذي سجل الآن رقمًا قياسيًا بـ 52 هدفًا مع المنتخب الوطني: "كانت أمسية رائعة لممفيس".

وواصل: "لكن إذا كنت متقدمًا بهدفين نظيفين ثم استقبلت هدفين سهلين، فإنك تُصعّب الأمور عليك بشكل كبير".

أجرى كومان التغييرات بعد التعادل المخيب للآمال مع بولندا في روتردام، ساعيًا إلى اختراق أكبر في وسط الملعب وضم المزيد من اللاعبين إلى نصف ملعب الخصم.

وقال كومان: "لعبنا بقوة. لحسن الحظ، لم يُكلفنا ذلك أي نقاط، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر كارثيًا". لا ينبغي أن نواجه مثل هذه المشاكل هنا، حتى في نهاية المباراة. اضطررتُ لإضافة مدافع خامس لزيادة الطول والقوة. هذا ليس ما أرغب به، لكنني أريد الفوز.

واختتم كومان: "ليس لديّ تفسير واضح لماذا أظهرنا ما بوسعنا هنا في ليتوانيا".

يسافر المنتخب الهولندي إلى مالطا ويستضيف فنلندا في مباراتيه المقبلتين في التصفيات في أكتوبر، مع مباراة حاسمة في دور المجموعات في بولندا منتصف نوفمبر.

هولندا تصفيات كأس العالم ليتوانيا بولندا رونالد كومان

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

تحاليل ما قبل الزواج للعروس.. 8 فحوص أساسية وفق رأي اختصاصية

تحاليل ما قبل الزواج للعروس.. 8 فحوصات أساسية وفق رأي اختصاصية

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

