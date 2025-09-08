أذربيجان تُنهي عقد سانتوس مدرب منتخبها بعد الخسارة 5-0 أمام أيسلندا

أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء عقد مدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس بالتراضي، وذلك بعد أيام من الخسارة 5-0 أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم.

ولم يحقق سانتوس، الذي سبق له قيادة البرتغال للفوز ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، أي فوز في 11 مباراة منذ توليه مسؤولية تدريب أذربيجان في يونيو 2024، حيث مُني بتسع هزائم.

واستقبلت شباك أذربيجان خمسة أهداف في غضون نصف ساعة من بداية المباراة، حيث مُني الفريق بهزيمة ساحقة أمام أيسلندا في أولى مبارياته ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة.

وأضاف الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن أيكسان عباسوف، مدرب منتخب البلاد تحت 21 عامًا، سيتولى مسؤولية المنتخب عندما يواجه أوكرانيا في مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.