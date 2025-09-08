قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش مع رؤساء وممثلي القنوات الفضائية ومقدمي البرامج الحوارية السياسية سبل تطوير المحتوى الإعلامي

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عدة جلسات نقاشية موسعة بحضور رؤساء وممثلي القنوات الفضائية المختلفة ومقدمي البرامج الحوارية السياسية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ينظمها المجلس.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات وحلول عملية بتوقيتات محددة لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، مع أهمية المتابعة الدورية للأداء وتنفيذ التوصيات بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة ووفق جدول زمني واضح يراعي التحديات والفرص القائمة.
وأشار إلى أن أحد الأدوار المحورية للإعلام في المرحلة الراهنة يتمثل في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، من خلال تقديم محتوى موضوعي يستند إلى الحقائق والمصادر الرسمية، مع ضرورة التعاون المستمر بين الإعلام الوطني والجهات الحكومية لتوفير المعلومات بشفافية وفي توقيت مناسب، بما يعزز مناعة المجتمع ضد محاولات التضليل والتشويه التي تستهدف استقراره وتماسكه.
وعقب ذلك دارت مناقشات بين الحضور حول سبل تطوير المحتوى الإعلامي المقدم عبر القنوات الفضائية، واتفق الحضور على أهمية إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعزيز سرعة استجابة الوزراء والمسؤولين مع وسائل الإعلام الوطنية لمواجهة الشائعات، كما شددوا على ضرورة تحديث البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، إلى جانب دعم الإنتاج الإعلامي المشترك بين القنوات المصرية بما يسهم في إبراز الجهود التنموية والمشروعات القومية.
كما اتفق الحضور على أن تطوير العنصر البشري يُعد محورًا رئيسيًا لنجاح عملية التطوير، من خلال برامج تدريب متخصصة تواكب أحدث التقنيات وأساليب الإعلام العالمية، مع الالتزام بالمصداقية والشفافية لاستعادة ثقة الجمهور، وأكدوا كذلك ضرورة تحسين الأوضاع المادية للصحفيين والإعلاميين عبر تنمية عائدات الإعلانات وتعزيز المنافسة، بما يضمن بيئة مهنية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة التحديات الراهنة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات واللقاءات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بحضور صناع المحتوى ومقدمي البرامج الرياضية ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الخاصة والحزبية، وصولًا لوضع الملامح الأساسية لخارطة طريق تطوير الإعلام المصري.

