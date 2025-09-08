قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أحدث عمليات التطوير والتحديث بغرف العمليات ومحطة الغازات بمستشفى الطوارئ بقصر العيني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير التي لحقت غرف العمليات ومحطة الغازات بمستشفي الطوارئ 185 التابعة لقصر العيني، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على أن تصبح مستشفياتها  مواكبة لاشتراطات المعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات.


ورافق رئيس جامعة القاهرة خلال جولته التفقدية، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد هجرس مستشار العميد للحوكمة، والدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أحمد جميل، والدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور محمد عطية نواب مدير مستشفي الطوارئ، والدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أمل السيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور هشام عامر مدير لجنة الزكاة بالمستشفيات، والدكتورة أماني أبو زيد رئيس قسم الطوارئ، والدكتور محمد فتحي الشال رئيس قسم العمليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب قصر العيني.

وشملت أعمال  التطوير، رفع كفاءة وصيانة 6غرف العمليات الرئيسية بمستشفى الطوارئ 185،، والتي تمت على مرحلتين بدأت في ديسمبر 2024 وانتهت في أغسطس 2025، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه بتمويل من لجنة الزكاة بالمستشفيات.

كما تفقد رئيس الجامعة محطة الغازات بالمستشفى والتي تم تطويرها بتبرع من مؤسسة الدكتورة مؤمنة كامل بقيمة 3.5 مليون جنيه، وشمل التطوير رفع سعة الخزان الضاغط من 1000 لتر إلى 2000 لتر مكعب، وزيادة قدرة المحطة من 180 إلى 360 متر مكعب، وتركيب وحدة هوائية جديدة ومجموعة فلاتر متقدمة لحماية الأجهزة وتنقية الهواء وضبط الضغوط المطلوبة لتلبية احتياجات أجهزة الرعاية المركزة والعمليات.

واستمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى شرح واف من الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ، والذي أوضح أن المستشفي تقدم خدمات عاجلة على مدار 24 ساعة، وتضم عددا من الأقسام المجهزة لتلبية احتياجات المرضي في مختلف التخصصات، وتردد عليها هذا العام نحو 190 ألف و661 مريض، وتم حجز 33 ألف و241 مريض، وإجراء 19 ألف و247 عملية جراحية مختلفة، كما أجرت المستشفي 138 ألف و966 تحليل، و37 ألف و433 أشعة مختلفة، مشيرًا إلي أن المستشفي تضم 219 سرير داخلي، و99 سرير استقبال، و135 سرير رعاية مركزة، و13 غرفة عمليات رئيسية، و15 منضدة عمليات، لافتًا إلى أن المستشفي تضم 3 أجهزة أشعة عادية، وجهاز رنين، وجهازين أشعة مقطعية، و4 أجهزة ايكمو، و2 جهاز سونار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها علي رأس أولوياتها، بإعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، تقوم بدور مهم لخدمة المرضي بالمجان، إلى جانب قيام أساتذة قصر العيني بتقديم أبحاث علمية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس فى مصر وحدها، بل فى المنطقة كلها.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن كامل تقديره واعتزازه، بما شاهده وما استمع إليه من شرح حول حجم الإنجازات، والإمكانات التى تتمتع بها مستشفي الطوارئ 185 في ضوء عمليات التجديد والتطوير الشامل لأجهزتها ونوعية الخدمات الطبية الفريدة والمتميزة التى تقدم للمرضى المترددين عليها، موجهًا الشكر للدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، ولكافة القائمين علي إدارة المستشفى لما تتمتع به من إمكانات وكوادر طبية وتمريضية وفنيةعلى أعلى مستوى.


ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن عمليات التطوير التي شهدتها مستشفي الطوارئ 185 تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، بما يواكب المعايير العالمية المتبعة داخل منظومة الرعاية الصحية، معربًا عن خالص تقديره للدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق لقطاع المستشفيات الجامعية ولمنظومة التعليم الطبى بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ، أن فكرة التطويربالدور الاول بمستشفي الطوارئ 185 جاءت  استجابة لزيادة أعداد المرضى وارتفاع معدل العمليات اليومية، مما استدعى إلي رفع كفاءة البنية التحتية وتوسعة القدرة الاستيعابية للمستشفى، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بصوره تليق بصرح عريق مثل مستشفى استقبال طوارئ قصر العينى، مشيرًا إلي أن عمليات الصيانة والتطوير تضمنت دهانات الحوائط، وصيانة الأرضيات وإعادة تهيئتها، وصيانة والأبواب والنوافذ، وصيانة أنظمة الصرف الصحي، وتغيير فنيل العمليات، وصيانة الأجهزة الطبية الحالية، وتركيب كشافات إضاءة جديدة داخل غرف العمليات.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الأهلي

4 مباريات حاسمة للأهلي خلال شهر سبتمبر

الأهلي

موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات الجماعية

الزمالك

لمساعدة جون إدوارد.. قرار جديد فى نادي الزمالك بخصوص الفريق

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد