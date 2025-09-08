فيلم ثقافى.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من معسكر منتخب مصر فى بوركينا فاسو

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صور برفقة عدد من نجوم منتخب مصر خلال معسكر منتخب في بوركينا فاسو عبر حسابه الشخصي انسجرام .

وظهر في صلاح برفقة الشناوي ومصطفي شوبير ومرموش ومحمد هاني ومصطفي محمد محمد صبحي وتريزيجية وعلق علي الصورة : فيلم ثقافي ".



وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ترسيخ مكانته كأحد أبرز صُنّاع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص الكبيرة منذ فبراير 2020، وذلك وفقًا لإحصائية نشرها موقع “سكاواكا” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

أرقام صلاح المميزة

نجح صلاح في صناعة 101 فرصة كبيرة خلال 196 مباراة مع ليفربول، ليؤكد أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يقدّم إسهامًا بارزًا في الجانب الإبداعي وصناعة اللعب لزملائه داخل الملعب.

الصدارة لدي بروين وبرونو

جاء في صدارة القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بـ114 فرصة خلال 145 مباراة، بينما حل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بـ107 فرص في 198 مباراة. أما صلاح فحل ثالثًا متفوقًا على عدد من أبرز الأسماء في الدوري.