قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة حوارية حول "الأمير طلال والتنمية المستدامة".. صور

الأمير طلال والتنمية المستدامة
الأمير طلال والتنمية المستدامة
محمد صبيح

نظّمت مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية بعنوان "الأمير طلال والتنمية المستدامة" تحت شعار "التنمية المستدامة نهج مؤسسي"، وذلك ضمن جدول فعاليات النسخة السادسة من معرض "طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال"، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وعدد من الشخصيات الفكرية والدبلوماسية والثقافية البارزة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجلسة تكتسب أهمية خاصة كونها تطرح قضية جوهرية في مسار التنمية، وهي ضرورة تحويل الخطاب التنموي إلى ممارسة مؤسسية قابلة للاستمرار والتأثير.

وأوضح أن الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله لم يكتف بطرح أفكار تنموية، بل أسس مؤسسات فاعلة في مجالات التعليم، مكافحة الفقر، دعم المجتمع المدني، والتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسف واليونسكو، مما جعل من رؤيته نموذجًا عمليًا يحتذى به.

وأضاف زايد أن العمل المؤسسي هو ما يضمن بقاء الأثر واستمرارية الإنجاز، مشيرًا إلى أن الشعوب التي تنجح في الانتقال السلس بين السلطات تعتمد على مؤسسات قوية، لا على الأفراد وحدهم.

وأكد أن هذا النهج يجب أن يُحتذى في العالم العربي، ليس فقط في التنمية، بل في إدارة التحولات السياسية والاجتماعية، لأن الأفراد يأتون ويغادرون، فيما تبقى المؤسسات شامخة راسخة عبر التاريخ.

من جانبه، تناول الدكتور حسن البيلاوي، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، الجانب الفكري في مسيرة الأمير طلال، واصفًا إياه بالمفكر الذي حمل هموم أمته وسعى إلى نهضتها من خلال الحوار والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية.

وأشار إلى أن الأمير طلال خاض معركة حضارية وسياسية في آنٍ واحد، وأن الأمة العربية اليوم في أمسّ الحاجة إلى أفكاره وشجاعته الفكرية.

وأكد البيلاوي أن الأمير طلال ساهم في تعزيز الحوار بين مختلف الأطياف الفكرية، من اليمين إلى اليسار، ومن الإسلاميين إلى الراديكاليين، وكان يتحاور معهم بصدر واسع وفكر مفتوح، ويعلق بشجاعة المفكر.

بدورها، شددت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، عضو مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية، على أن التنمية المستدامة لم تعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبحت شرطًا وجوديًا لبقاء الأوطان واستقرار الشعوب.

واستعرضت المبادرات التي أطلقها الأمير طلال، مؤكدة أنها تمثل نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على الرؤية الاستراتيجية والحكومة الرشيدة والمشاركة المجتمعية الواسعة.

واقترحت السفيرة أبو غزالة مجموعة من المحاور لتطوير التنمية المستدامة في العالم العربي، من بينها تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي وربطه بمراكز صنع القرار العليا، وإنشاء مرصد عربي للتنمية المستدامة لمتابعة الأداء وضمان الشفافية، وتعزيز الموارد المالية عبر شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص والصناديق الإقليمية، إلى جانب مشاريع تكاملية في الطاقة المتجددة.

كما تحدثت هدى البكر؛ المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، عن رؤية الأمير طلال المبكرة لأهمية المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المؤسسات التي أسسها تعكس فكر التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالأطفال، تمكين المرأة والشباب، التعليم، ومكافحة الفقر.

وفي مداخلة تحليلية، قدّم الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، قراءة معمّقة في المشروع التنموي متعدد الأبعاد الذي أسسه الأمير طلال بن عبد العزيز، من زاوية فكر الاستدامة، موضحًا أن ثمة فرقًا جوهريًا بين "فكر الاستدامة" و"التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن فكر الاستدامة هو مفهوم قديم يرتكز على العلاقة بين الأجيال، ويهدف إلى تحقيق العدالة في استخدام الموارد بين الجيل الحالي والأجيال القادمة، بما يضمن استمرارية الحياة والكرامة الإنسانية عبر الزمن.

وأوضح فوزي أن التنمية المستدامة تمثل صيغة حديثة ظهرت في العقود الأخيرة، واكتسبت طابعًا مؤسسيًا ومنهجيًا، إذ تجمع بين أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وتضع في اعتبارها التحديات البيئية والمناخية. وهي ليست مجرد إطار نظري، بل منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تسعى إلى التوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، أبرز الدكتور فوزي أن الأمير طلال قدّم نموذجًا فريدًا يجمع بين احترام التراث والحضارة التي ينتمي إليها، والانفتاح على العالم الخارجي من منطلق إنساني، حيث لم يكن الانفتاح لديه مرادفًا للتبعية، بل كان قائمًا على الندية والإسهام المتبادل. وقد تجلى ذلك في رؤيته للحوار، واحترام الكرامة الإنسانية، ورفضه للهيمنة الفكرية أو السياسية، مما جعله من أوائل المفكرين العرب الذين دعوا إلى بناء مؤسسات تنموية مستقلة، ذات طابع إنساني وتشاركي.

وأشار إلى أن الأمير طلال لم يكتف بتأسيس مؤسسات تنموية، بل حرص على أن تكون هذه المؤسسات حاضنة لفكر الاستدامة، من خلال برامج تعليمية، ومبادرات لتمكين المرأة والشباب، ومشروعات لمكافحة الفقر، وكلها ترتكز على مبدأ العدالة بين الأجيال، والمشاركة المجتمعية، والشفافية في إدارة الموارد.

واختتم الدكتور سامح فوزي مداخلته بالتأكيد على أن فكر الأمير طلال في التنمية المستدامة لا يزال صالحًا وملهمًا في مواجهة التحديات المعاصرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية التي تعصف بالعالم العربي، داعيًا إلى إعادة قراءة هذا الفكر وتفعيله من خلال مؤسسات قوية، وشراكات حقيقية، ورؤية استراتيجية تستند إلى الإنسان كقيمة ومركز لكل تنمية.

يأتي تنظيم هذه الجلسة بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري، ضمن فعاليات معرض "طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال" الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2020، وتنقل بين الرياض والكويت والقاهرة، وصولًا إلى مكتبة الإسكندرية هذا العام.

ويضم المعرض 11 جناحًا توثق مسيرة الأمير طلال التنموية والثقافية، ويعرض مقتنيات شخصية، ووثائق نادرة، ومراسلات رسمية، ومؤلفات وأفلام توثيقية.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومي 8 و9 سبتمبر 2025، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ويصاحبه نشاط ثقافي يتضمن ندوات فكرية حول رؤية الأمير طلال في التنمية والتعليم والتمكين، بالإضافة إلى جلسة خاصة لشهادات حية ومواقف إنسانية ممن عاصروه، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والجامعة العربية المفتوحة (فرع مصر) التي أسسها الأمير طلال، وتمتد فروعها اليوم إلى أكثر من 9 دول عربية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الأمير طلال والتنمية المستدامة التنمية المستدامة نهج مؤسسي طلال تاريخ تقرأه الأجيال الأمير طلال بن عبد العزيز زايد الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

منتخب مصر

لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وإثيوبيا تثير تساؤلات الجماهير

بيراميدز

بيراميدز يهزم منتخب الشباب 2-1ودياً

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد