خبير اقتصادي: المشروعات متناهية الصغر المحرك الذى قد يخلق طفرة فى الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، أن السردية الوطنية للتنمية الإقتصادي، ينقصها بعض الأمور التى تشغل المواطن البسيط لتصبح استراتيجية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن أنه لم يتم تسليط الضوء على المشروعات متناهية الصغر باعتبارها المحرك الذى قد يخلق طفرة فى الفترة المقبلة.

وقال محمد البهواشي، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائيو “الحياة”، أن الدولة عملت على بذل مجهودات كبيرة فى خفض معدل التضخم، للنهوض بالإقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن السردية الوطنية شئ جيد باستكمال المنظور الذى تنتهجه الحكومة من الشفافية والمصارحة كفكرة الحوار الوطنى، وما شهدناه بالأمس هو سر للجهود التى بذلتها الدولة.