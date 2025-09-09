قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
روابط مناهج سنة أولى بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم ..حمل الآن
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026

تتواصل اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في قارتي أوروبا وإفريقيا، حيث يشهد اليوم الكروي المرتقب مواجهات قوية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، سواء على مستوى كبار القارة الأوروبية أو في صراع المنتخبات الإفريقية من أجل التواجد في المونديال.

قمم أوروبية مشتعلة

في القارة العجوز، يخوض منتخب فرنسا مواجهة جماهيرية مرتقبة عندما يستضيف أيسلندا على ملعبه في باريس، وذلك في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في لقاء يسعى خلاله الديوك لمواصلة مشوارهم نحو التأهل المبكر.

وفي نفس التوقيت، يزور المنتخب البرتغالي نظيره المجري في مباراة لن تكون سهلة على كريستيانو رونالدو ورفاقه أمام منافس عنيد على أرضه.

كما يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة صعبة خارج الديار ضد صربيا، بينما تصطدم النمسا بمنتخب البوسنة والهرسك في مواجهة متوازنة.

وتُقام أيضًا عدة مباريات أخرى أبرزها:

أذربيجان أمام أوكرانيا (19:00)

أرمينيا ضد إيرلندا (19:00)

قبرص أمام رومانيا (21:45)

النرويج ضد مولدوفا (21:45)

ألبانيا أمام لاتفيا (21:45)

صدامات قوية في إفريقيا

أما على الصعيد الإفريقي، فالموعد الأبرز سيكون مع قمة المجموعة بين بوركينا فاسو ومصر عند السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة تصدر المجموعة بعد الفوز الأخير على إثيوبيا، فيما يأمل أصحاب الأرض في تقليص الفارق.

وفي نفس التوقيت، يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع السنغال في مواجهة من العيار الثقيل، بينما يستضيف منتخب توجو نظيره السودان في مباراة متوازنة، وتلعب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا في مواجهة مثيرة بين قوتين تقليديتين في القارة السمراء، كما يواجه الرأس الأخضر منتخب الكاميرون.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي سيراليون مع إثيوبيا عند الرابعة عصرًا، بينما تُقام مواجهتان ليليتان بين موريتانيا وجنوب السودان، والغابون ضد كوت ديفوار عند العاشرة مساءً.

اليوم الحاسم في سباق المونديال

تبدو مواجهات الغد حاسمة لعدد من المنتخبات الكبرى في تحديد ملامح مشوارها نحو المونديال، إذ يسعى كل من فرنسا والبرتغال وإنجلترا إلى تثبيت أقدامهم في الصدارة، بينما تترقب الجماهير المصرية مواجهة الفراعنة أمام بوركينا فاسو باعتبارها خطوة مفصلية في طريق التأهل.

