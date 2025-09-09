إسماعيل يوسف يحكي عن تجربته كمدير رياضي لقطاع الكرة بـ نادي الاتحاد الليبي

علق اسماعيل يوسف علي تجربته كمدير رياضي لقطاع الكرة بـ نادي الاتحاد الليبي.

وقال اسماعيل يوسف عبر تصريحات إذاعيه:"تجربة محترمة مع فريق كبير".

وتحدث إسماعيل يوسف، المدير الرياضي لنادي الاتحاد الليبي، عن اللاعب محمود كهربا.

وقال إسماعيل يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية: “تجربة كهربا مع الاتحاد الليبي، خوفت المسؤولين في النادي، من التعاقد مع اللاعبين المصريين”.



وأضاف: “مكنش عنده استمرارية وانضباط بعض الشيء، وده اللي أثر على نظرة المسؤولين للاعبين المصريين”.

وكان قد أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.