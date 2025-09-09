عضو الغرفة السياحية: السياحة أسرع صناعة لجلب العملة الصعبة لمصر

كشف هاني الفيومي، عضو الغرفة السياحية، تفاصيل انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن الاجتماع ضم مجموعة من الوزراء لزيادة النشاط السياحي لمصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن صناعة السياحة هي أقوى وأسرع صناعة تجلب العملة الصعبة لمصر.



ولفت هاني الفيومي، عضو الغرفة السياحية، إلى أن رئيس الوزراء وجه بزيادة عدد الغرف السياحة في مصر وتشريع قوانين جديدة تشجع المستثمرين على الاستثمار في الغرف السياحة.

وأكد أنه كانت هناك توجيهات للوزراء بزيادة أعداد السائحين في مصر في ظل وجود نشاط ثقافي يجذب السائحين، مؤكدا أنه تم التطرق إلى ضرورة زيادة عدد كراسي الطيران.



وأوضح أن هناك حاجة ضرورية لـ 26 ألف غرفة سياحية جديدة في القاهرة وحدها، لافتا إلى أن أماكن كثيرة على النيل تحتاج للتقنين من وزارة السياحة للطرح على المستثمرين من أجل زيادة الغرف السياحية.



