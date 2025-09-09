قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة السيسي في قمة البريكس وضعت خريطة طريق لإصلاح النظام الدولي ودعم القضية الفلسطينية

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات تجمع "البريكس" تعكس مكانة مصر الدولية المتنامية، مشيرًا إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس تضمنت رؤية متكاملة للتعامل مع المستجدات العالمية الراهنة، وطرح آليات لتعزيز التعاون بين دول التجمع بما يسهم في ترسيخ السلم ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

وأضاف "القطامي"، أن الرئيس وجه خلال كلمته انتقادًا حادًا للنظام الدولي الحالي بسبب ما يعانيه من ازدواجية في المعايير وانتهاك سافر للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب، فضلًا عن تراجع مصداقية المؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذا الوضع الخطير يقوض أسس السلم والأمن الدوليين ويعيد العالم إلى أجواء الفوضى ويكرس استخدام القوة على حساب الشرعية والعدالة.

وتابع عضو مجلس النواب: "الرئيس شدد على أن ضعف النظام الدولي أسهم في تفاقم الأزمات واشتعال الصراعات وارتكاب جرائم مروعة ستظل وصمة عار تطارد مرتكبيها"، لافتًا إلى أن الرئيس دعا إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن يتضمن إعادة النظر في آليات عمله، وصولًا إلى إلغاء أو تعديل حق النقض (الفيتو) الذي تحول إلى أداة لتعطيل دوره وإضعاف فاعليته.

ونوه "القطامي" بأن كلمة الرئيس أكدت أهمية تحقيق العدالة الدولية ورفض منطق القوة والهيمنة، وإبراز مصر كصوت قوي مدافع عن مصالح الدول النامية وداعٍ لتعددية قائمة على الاحترام المتبادل، كما جددت التأكيد على الدور المحوري لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها الصارم لمخطط التهجير، بما يرسخ مكانة مصر كركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

عمرو القطامي السيسي البريكس مجلس النواب

