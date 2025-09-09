قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تهدد باتخاذ تدابير مضادة حال تنامي وجود الناتو

لافروف
لافروف
أ ش أ

أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلنيكوف اليوم /الثلاثاء/ أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار توسع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدول الواقعة على "الجناح الشرقي" للحلف في تخطيطه العسكري، ويقيّم التهديدات المرتبطة بذلك، ويتخذ تدابير مضادة عند الضرورة.
وقال ماسلنيكوف - في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه "وفقًا للقرارات التي اتخذها الحلف، يجري العمل حاليًا على زيادة عدد المجموعات التكتيكية الكتائبية إلى مستوى الألوية في جميع الدول الأعضاء في الحلف على طول ما يُسمى "الجناح الشرقي".. وأضاف "بلغاريا ليست استثناءً في هذا الصدد. ونعتبر هذا مظهرًا من مظاهر العدوانية".
وتابع "نحن على دراية بهذه الاستعدادات الاستفزازية، ونُقيّم المخاطر والتهديدات المُرتبطة بأمن روسيا، ونأخذها في الاعتبار في تخطيطنا العسكري، ونتخذ، إذا لزم الأمر، التدابير المضادة التعويضية المناسبة"، مشيرا إلى أن "مجلس القطب الشمالي"، الذي ينتمي جميع أعضائه إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء روسيا، لم يستأنف عمله بكامل طاقته بعد عام 2022، على الرغم من إمكانية مواصلة أنشطته بهذا الشكل.
وقال ماسلنيكوف: "يعد مجلس القطب الشمالي، الذي كانت روسيا عضوًا دائمًا فيه منذ البداية، الشكل الوحيد المتبقي للتعاون متعدد الأطراف في خطوط العرض العليا.. في الوقت نفسه، ومنذ مارس 2022، تم تجميد عمله الشامل، ولكن في الوقت الحالي، سنتمكن من الحفاظ على هذا الشكل والمضي قدمًا تدريجيًا.. وقد استؤنفت اجتماعات هيئات العمل التابعة للمجلس، وإن كان ذلك عبر الإنترنت. 
وفي مايو - وفقًا لماسلنيكوف - عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس القطب الشمالي، والذي شاركت فيه روسيا عن بُعد، وانتقلت القيادة الآن إلى الدنمارك .. وتم اعتماد وثائق مشتركة، واستُؤنف الحوار على مستوى مجموعات العمل، وبدأت الأمانة العامة عملها، ومع ذلك، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة مجلس القطب الشمالي إلى العمل بكامل طاقته.

الخارجية الروسية العسكري الحلف

