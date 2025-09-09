الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا طلابيًا من الجامعة اليابانية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وفدًا من طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في زيارة ميدانية إلى محطة التنقية الشرقية التابعة للشركة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الشركة والمؤسسات الأكاديمية لدعم البحث العلمي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

وقد كان في استقبال الوفد اللواء أركان حرب مهندس استشاري محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي رحب بالطلاب، مؤكدًا حرص الشركة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب العلمية والعملية.

كما حضرت الزيارة الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية المصرية، التي أشادت بمستوى الإمكانيات الفنية والتقنية المتوفرة بالمحطة.

وضم الوفد طلابًا من الجانب المصري إلى جانب طلاب جامعة Tsukuba اليابانية، حيث استمعوا إلى محاضرة تعريفية حول آليات عمل المحطة ودور الشركة في إدارة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وقام الطلاب بجولة ميدانية داخل المحطة، تعرفوا خلالها على مراحل تنقية مياه الصرف الصحي بدايةً من دخول المياه الخام وحتى المعالجة النهائية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة داخل المعامل.

وقد أبدى الطلاب إعجابهم بمستوى الأداء داخل المحطة، مُعربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنظمها الشركة لتعريف طلاب الجامعات بأهمية مشروعات البنية التحتية ودور العلم والتكنولوجيا في تطويرها.