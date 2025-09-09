بعد اعتذاره.. الزمالك يدرس إعادة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية من جديد

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عودة التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب اعتذر للجهاز الفني وإدارة الكرة، عما بدر منه قبل مباراة فاركو في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراضه على المدير الفني في إحدى التدريبات.

وأكد مصدر بالزمالك أن الجهاز الفني تقبل اعتذار اللاعب خاصة بعد التزامه بخوض تدريبات فردية في الفترة الماضية.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.