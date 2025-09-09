محمد عيد سليمان يحصد جائزة التميز في التسويق السياحي الدولي من الاتحاد الأفريقي الآسيوي

كرّم الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا (AFASU) الخبير السياحى ومدير تسويق اقليمى محمد عيد سليمان، بجائزة "أفضل إدارة تسويقية متميزة"، وذلك خلال الحفل الدولي الذي استضافته مدينة الغردقة لتوزيع “جوائز AFASU الذهبية”.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدوره البارز في تطوير استراتيجيات التسويق السياحي للمجموعة، وإسهاماته في تعزيز مكانة المنتجعات المصرية على الخريطة العالمية من خلال حملات ترويجية مبتكرة ومؤثرة، انعكست بشكل مباشر على جذب الأسواق المختلفة وزيادة تنافسية السياحة المصرية.

ويعكس فوز سليمان بهذه الجائزة المكانة المتنامية لمديري التسويق المصريين في المحافل الدولية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها قطاع السياحة عالمياً، حيث تلعب الإدارة التسويقية الحديثة دوراً محورياً في مواجهة التحديات وابتكار أدوات جديدة لجذب الزوار.

وأعرب محمد عيد سليمان عن سعادته بهذا التقدير الدولي، مؤكداً أن الجائزة تمثل حافزاً لمزيد من الابتكار والتطوير، وأن ما تحقق جاء بفضل دعم الإدارة وفريق العمل المتكامل الذي يقف خلف النجاحات.