وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
فن وثقافة

مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينطلق بالفيلم الوثائقي ناجي العلي

مهرجان هولاندا
مهرجان هولاندا
محمد نبيل

أعلن مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)  برئاسة مصطفى بربوش، أن يعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي "ناجي العلي" للمخرج قاسم عبد، ليكون فيلم الافتتاح لدورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري في مدينة لاهاي.

يتتبع الفيلم المسيرة الحياتية والفنية لرسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، منذ ولادته في منطقة الجليل وحتى اغتياله على يد مجهول في لندن في يوليو عام 1987.

كما يتناول العمل القوى التي شكّلت شخصيته كفنان، والذي واجه خلال حياته العديد من التحديات والمصاعب مثل المضايقات والحصار والتهجير والمنفى والإرهاب، ويُبرز كيف أصبحت تجاربه وأعماله الفنية مرآةً تعكس معاناة وآمال ملايين الفلسطينيين في الشتات.

بمناسبة عرض الفيلم في ليلة الافتتاح، علقت وفاء مراس، المديرة الفنية للمهرجان، قائلة: "تتماشى برمجة أفلامنا بدقة مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم أعمال سينمائية تحمل قيمة فنية وإنسانية عالية، وتفتح نوافذ للحوار حول قضايا الهوية والذاكرة والمنفى، ويأتي اختيار فيلم "ناجي العلي" لافتتاح الدورة ليس مجرد احتفاء بسيرة فنان استثنائي، بل هو رسالة وفاء لقوة الفن في مواجهة النسيان والدفاع عن قضايا الحرية والعدالة، وتكريم لفنان جسّد من خلال أعماله شجاعة الدفاع عن الحقوق الإنسانية بصوت إبداعي خالد، الفيلم يذكّرنا بأن الفن ليس مرآة للواقع فحسب، بل أداة للدفاع عن الكرامة والحرية، وعن القيم التي توحّد البشر أينما كانوا".

وأضافت مراس: "نؤمن أن افتتاح المهرجان بهذا العمل يمنح جمهورنا فرصة ثمينة للالتقاء مع رمز ثقافي وإنساني ما زال أثره حاضرًا في الوجدان العربي والعالمي، مما يعكس التزامنا بتقديم سينما تحمل عمقًا فكريًا وتأثيرًا إنسانيًا ملموسًا".

ومن جانبه، قال مصطفى بربوش، رئيس مهرجان هولندا MENA للسينما، "يحرص مهرجان هولندا MENA للسينما على أن يكون فضاءً يحتفي بالإبداع، ومنبرًا يتيح لهم التعبير عن رؤاهم وتجاربهم، وتسلط هذه الدورة الضوء على قضايا الهجرة باعتبارها من أبرز التحديات الراهنة التي يعيشها العالم، إيمانًا منا بأن السينما قادرة على مقاربة هذه القضايا بعمق إنساني يرسّخ قيم التعايش والحوار بين الثقافات".

وأضاف بربوش: "تنظيم المهرجان سنويًا ليس مجرد احتفاء بالسينما، بل هو مشروع ثقافي مستدام يستهدف بالأساس الشباب الهولنديين من أصول شمال إفريقية وشرق أوسطية، وهدفنا هو تمكينهم من أدوات التعبير السينمائي وتشجيعهم على تحويل تجاربهم وذاكرتهم المتعددة إلى مادة فنية تثري المشهد الثقافي الهولندي والأوروبي".

ويهدف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Holland MENA Film Festival) إلى الاحتفاء بأصوات وإبداعات سينمائيي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إبداعات أبناء الشتات العربي والمغاربي في أوروبا، وذلك من خلال عروض الأفلام والنقاشات وورش العمل، ساعيًا إلى فتح نوافذ جديدة للحوار حول قضايا الهوية والحرية والمنفى والعدالة والتنوع الثقافي.

كما يسعى المهرجان إلى عرض أفلام سينمائية مستقلة تعبّر عن واقع المنطقة بعيداً عن الصور النمطية، وتمكين صناع الأفلام من خلق حوار حي بين الثقافات من خلال فن السينما، وبالاعتماد على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 2005، والدعم الهولندي الثابت للتعددية الثقافية وحرية التعبير، يعمل المهرجان على تقديم أفلام من المنطقة تلامس قضايا معاصرة، وربط صُنّاع الأفلام بشبكات الإنتاج والتوزيع الأوروبية، وخلق مساحات للحوار والنقد مع الجمهور، إضافة إلى إشراك المؤسسات الثقافية والتعليمية لدعم جيل جديد من المبدعين.

مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط مهرجان هولندا مصطفى بربوش الفيلم الوثائقي ناجي العلي قاسم عبد

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

