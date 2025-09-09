قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إحتفالية فنية للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة بالهناجر

مؤسسة اولادنا
مؤسسة اولادنا
أحمد إبراهيم

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعقد مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر احتفالية فنية مميزة، في السادسة مساء الجمعة 12 سبتمبر بمركز الهناجر للفنون، للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

يقام الملتقى في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويحمل شعار “لونها بالفرحة”.

ويشارك فى الاحتفالية النجمة نادية مصطفى بأغنية اطفالنا مسئوليتنا من انتاج المؤسسة وكلمات الشاعر عبد الله حسن والحان وتوزيع شريف حمدان إلى جانب عدد من نجوم الابداع والشخصيات العامة.

وتشهد الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية التى يؤديها " أولادنا " مع بعض الضيوف الأجانب والفرق المشاركة فى الفعاليات إضافة إعلان تفاصيل حملة أطفالنا مسئوليتنا . 

ويغطى الاحتفالية ممثلو مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاليكترونية بعد ان حاز ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة على الإهتمام كأحد أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال الفنون، حيث يجمع مواهب شابة من مختلف دول العالم، ويعزز ثقافة الابتكار والإبداع .

سهير عبد القادر مؤسسة أولادنا مركز الهناجر للفنون نادية مصطفى الشاعر عبد الله حسن

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل الناجتس
