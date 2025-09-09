نائب محافظ الجيزة يتابع تشغيل خطوط مواصلات النقل الجماعي بالحوامدية

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الحوامدية ويرافقه عصام هلال عضو مجلس الشيوخ.

تابع نائب محافظ الجيزة، تشغيل خطوط للنقل الجماعي تلبية لرغبات ومتطلبات المواطنين، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشغيل خطوط للنقل الجماعي بمدينة الحوامدية، تناسب احتياجات المواطنين ولسهولة تنقلهم بالتنسيق بين جهاز السرفيس و النقل الجماعي بالمحافظة وأحد شركات النقل الجماعي بتوفير خطوط مواصلات نقل جماعي بعدد ٦٠ سيارة تخدم بشكل أساسي مدينة الحوامدية بخطوط ميدان المنيب و جامعه القاهرة وميدان الجيزة وميدان التحرير وشارع القصر العيني.

كما تفقد الشهابي، أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير و الرصف بشوارع جانبية البدرشين وعرابي وأبو جبر وطريق جسر المنوات موجها برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال الأنشائية بالمدرسة التجربية للتعليم الأساسي ومبني الأدارة التعليمية الجديد بمدينة الحوامدية مشددا برفع نسب التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروعات وأختتم النائب جولته الميدانبة بتفقد أعمال الجزء المتبقي من الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة نهو الأعمال تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالجزء الاخير المتبقي من شبكة الصرف الصحي بأرض البركه بقرية الشيخ عتمان.