ثمن الحرب على غزة.. مقتل 978 إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023

قالت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية إن 978 إسرائيليًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023 في عمليات مختلفة، بينهم ضحايا العملية التي شهدتها مدينة القدس أمس.

وتعد هذه الأرقام من بين الأعلى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وتشير إلى حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال خلال ما يقارب العامين من الحرب المستمرة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن القتلى توزعوا بين الجنود وأفراد قوات الاحتياط والمدنيين، في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات متعددة. ففي غزة، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم الضغوط الدولية، بينما شهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدًا ملحوظًا في العمليات الفلسطينية، إضافة إلى توترات مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وتشير تقديرات مراكز أبحاث إسرائيلية إلى أن هذه الخسائر انعكست مباشرة على الوضع الداخلي في إسرائيل، حيث تتزايد الانتقادات للحكومة بشأن إدارتها للحرب، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن "أطول حرب عرفتها إسرائيل منذ قيامها".

كما ساهمت هذه الأرقام في تصاعد الجدل حول جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة تحديات متعددة في آن واحد.

وفي السياق نفسه، سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على أن الخسائر البشرية ليست عسكرية فقط، بل تشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية ونفسية عميقة، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بين الجنود، وخاصة من قوات الاحتياط العائدين من القتال في غزة، وهو ما تعتبره جهات إسرائيلية "جرس إنذار خطير" يهدد تماسك المؤسسة العسكرية والمجتمع على حد سواء.

على الجانب الآخر، يرى محللون أن استمرار العمليات الفلسطينية رغم الكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها القطاع المحاصر يعكس إصرار المقاومة على مواصلة القتال، ويطرح تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على القوة العسكرية وحدها.

وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع من انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن يشهد ملف الحرب على غزة حضورا قويا، خصوصا في ظل دعوات أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.