قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبطال وادى دجلة يهيمنون على البطولات الإفريقية والعربية في التايكوندو والتنس والطائرة

وادي دجلة
وادي دجلة
ياسمين تيسير

 تؤكد أندية وادى دجلة مكانتها الرائدة كأكبر الأندية الخاصة في مصر، عبر سلسلة من الإنجازات المتميزة التي حققها لاعبوها في البطولات الدولية والإقليمية خلال شهر أغسطس 2025. وقد شملت هذه النجاحات رياضات متنوعة مثل التايكوندو، التنس، الإسكواش، والكرة الطائرة، مما يعكس نجاح استراتيجية النادي في اكتشاف وصقل المواهب، وترسيخ دوره كمصنعٍ للأبطال على كافة المستويات.

في رياضة التايكوندو، تألق أبطال أندية وادى دجلة خلال مشاركتهم في بطولة إفريقيا للناشئين والشباب، التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو وأقيمت في نيجيريا بتاريخ 23 أغسطس 2025. إذ توج اللاعب محمد وسام بالميدالية الذهبية بعد أداء استثنائي، كما أحرز البطل علي السيسي ميدالية ذهبية ثانية للنادي، بينما نال اللاعب ياسين بهاء الدين الميدالية البرونزية، ليؤكدوا جميعًا جدارة أبطال وادى دجلة بالهيمنة على منصات التتويج الإفريقية. كما أضاف البطل فراس إبراهيم إنجازًا جديدًا للنادي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في نفس البطولة، بما يعكس تنوع المواهب واتساع قاعدة اللاعبين.

أما في رياضة التنس، فقد حقق أبطال وادى دجلة نتائج مميزة في بطولة الصيد الدولية J100 التي نظمها الاتحاد المصري للتنس في القاهرة خلال الفترة من  18 إلى 23 أغسطس 2025. حيث أحرز كل من "ياسين أحمد وجيه" و"جودي محمد طويلة"  كأسي المركز الثاني في منافسات الزوجي لفئتي الناشئين والناشئات، فيما حصل كل من "محمد طارق عباس" و"تالا نور الدين" على كأسي المركز الثالث في نفس الفئتين. وتأتي هذه النتائج لتؤكد جودة العمل الفني المبذول في فرق التنس بالنادي، والاستثمار في قاعدة قوية من اللاعبين الصاعدين.

وفي لعبة الإسكواش، يستعد عدد من أبرز نجوم أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولات كبرى ضمن التصنيف A، ما بين العاصمة البريطانية لندن ومحافظة الجيزة. ففي بطولة لندن الدولية التي تُقام خلال الشهر الجاري، يشارك اللاعبون "يوسف إبراهيم"، "هنا معتز"، و"نور أبو المكارم"، بينما تستعد البطلة "ناردين جرس" لخوض منافسات بطولة ثانية في لندن في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر. وعلى الجانب المحلي، يخوض تسعة من لاعبي النادي منافسات بطولة كبرى في محافظة الجيزة في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، ومن بينهم: "علي أبو العنين"، "يوسف إبراهيم"، "مازن هشام"، "آدم حول"، "هانيا الحمامي"، "منه حامد"، "هنا معتز"، "نور أبو المكارم"، و"سهيلة حازم".

وفي الكرة الطائرة، واصل لاعبو وادى دجلة تسجيل حضور قوي في البطولات القارية والعربية، حيث حقق الفريق الوطني للكرة الطائرة تحت 16 سنة، والذي يضم اللاعبَين "سيف الدين أحمد" و"عمر وائل"، إلى جانب اللاعبة "كارلا أيمن"، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس بتاريخ 30  أغسطس 2025، بعد فوزهم في النهائي على المنتخب التونسي بنتيجة 3-0، ليتأهلوا إلى بطولة العالم المقررة لاحقًا، في إنجاز قاري جديد لأبطال النادي.

كما برز في الشهر ذاته الثنائي "سيف السنهوري" و"عمر أحمد عبد العزيز" ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 سنة، خلال مشاركتهم في البطولة العربية السابعة عشر المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 25  أغسطس 2025، حيث حقق المنتخب المصري لقب البطولة بعد فوزهم في مباراة نهائية مثيرة على منتخب البحرين بنتيجة 3/2، دون أن يتعرض لأي خسارة طوال مشوار البطولة، في تأكيد على المستوى العالي للاعبي دجلة في اللعبة.

وادي دجلة تايكوندو تنس الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: المصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي

أمين البحوث الإسلامية يلتقي محافظ الغربيَّة

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع محافظ الغربية سبل التعاون في تعزيز الوعي الديني والفكري

الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد