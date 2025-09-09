أبطال وادى دجلة يهيمنون على البطولات الإفريقية والعربية في التايكوندو والتنس والطائرة

تؤكد أندية وادى دجلة مكانتها الرائدة كأكبر الأندية الخاصة في مصر، عبر سلسلة من الإنجازات المتميزة التي حققها لاعبوها في البطولات الدولية والإقليمية خلال شهر أغسطس 2025. وقد شملت هذه النجاحات رياضات متنوعة مثل التايكوندو، التنس، الإسكواش، والكرة الطائرة، مما يعكس نجاح استراتيجية النادي في اكتشاف وصقل المواهب، وترسيخ دوره كمصنعٍ للأبطال على كافة المستويات.

في رياضة التايكوندو، تألق أبطال أندية وادى دجلة خلال مشاركتهم في بطولة إفريقيا للناشئين والشباب، التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو وأقيمت في نيجيريا بتاريخ 23 أغسطس 2025. إذ توج اللاعب محمد وسام بالميدالية الذهبية بعد أداء استثنائي، كما أحرز البطل علي السيسي ميدالية ذهبية ثانية للنادي، بينما نال اللاعب ياسين بهاء الدين الميدالية البرونزية، ليؤكدوا جميعًا جدارة أبطال وادى دجلة بالهيمنة على منصات التتويج الإفريقية. كما أضاف البطل فراس إبراهيم إنجازًا جديدًا للنادي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في نفس البطولة، بما يعكس تنوع المواهب واتساع قاعدة اللاعبين.

أما في رياضة التنس، فقد حقق أبطال وادى دجلة نتائج مميزة في بطولة الصيد الدولية J100 التي نظمها الاتحاد المصري للتنس في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 23 أغسطس 2025. حيث أحرز كل من "ياسين أحمد وجيه" و"جودي محمد طويلة" كأسي المركز الثاني في منافسات الزوجي لفئتي الناشئين والناشئات، فيما حصل كل من "محمد طارق عباس" و"تالا نور الدين" على كأسي المركز الثالث في نفس الفئتين. وتأتي هذه النتائج لتؤكد جودة العمل الفني المبذول في فرق التنس بالنادي، والاستثمار في قاعدة قوية من اللاعبين الصاعدين.

وفي لعبة الإسكواش، يستعد عدد من أبرز نجوم أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولات كبرى ضمن التصنيف A، ما بين العاصمة البريطانية لندن ومحافظة الجيزة. ففي بطولة لندن الدولية التي تُقام خلال الشهر الجاري، يشارك اللاعبون "يوسف إبراهيم"، "هنا معتز"، و"نور أبو المكارم"، بينما تستعد البطلة "ناردين جرس" لخوض منافسات بطولة ثانية في لندن في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر. وعلى الجانب المحلي، يخوض تسعة من لاعبي النادي منافسات بطولة كبرى في محافظة الجيزة في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، ومن بينهم: "علي أبو العنين"، "يوسف إبراهيم"، "مازن هشام"، "آدم حول"، "هانيا الحمامي"، "منه حامد"، "هنا معتز"، "نور أبو المكارم"، و"سهيلة حازم".

وفي الكرة الطائرة، واصل لاعبو وادى دجلة تسجيل حضور قوي في البطولات القارية والعربية، حيث حقق الفريق الوطني للكرة الطائرة تحت 16 سنة، والذي يضم اللاعبَين "سيف الدين أحمد" و"عمر وائل"، إلى جانب اللاعبة "كارلا أيمن"، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس بتاريخ 30 أغسطس 2025، بعد فوزهم في النهائي على المنتخب التونسي بنتيجة 3-0، ليتأهلوا إلى بطولة العالم المقررة لاحقًا، في إنجاز قاري جديد لأبطال النادي.

كما برز في الشهر ذاته الثنائي "سيف السنهوري" و"عمر أحمد عبد العزيز" ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 سنة، خلال مشاركتهم في البطولة العربية السابعة عشر المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 25 أغسطس 2025، حيث حقق المنتخب المصري لقب البطولة بعد فوزهم في مباراة نهائية مثيرة على منتخب البحرين بنتيجة 3/2، دون أن يتعرض لأي خسارة طوال مشوار البطولة، في تأكيد على المستوى العالي للاعبي دجلة في اللعبة.