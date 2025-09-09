قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
لوحة طبيعية فريدة من نوعها.. استمرار ظاهرة انحسار مياه البحر على شواطئ طور سيناء

ايمن محمد

كشفت ظاهرة انحسار مياه البحر عن شواطئ منطقة الجبيل بطور سيناء عن لوحة فنية ساحرة، حيث أظهرت الشعاب المرجانية المتحجرة منذ مئات السنين وبعض الكائنات المائية الفقارية و اللافقارية  في منظر طبيعي خلاب يجمع بين البحر والجبل.

​عادت هذه الظاهرة لتكشف عن كنوز شواطئ جنوب سيناء، وخاصة في منطقة الجبيل، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة والرياح والأمواج. وتبرز هذه الظاهرة الشعاب المرجانية المتحجرة والكائنات الحية الفقارية واللافقارية، مؤكدة على جمال سواحل أرض الفيروز.

​يقول عبد العزيز أحمد، وهو مرشد سياحي بيئي بجنوب سيناء، إن انحسار المياه يجذب السياح لمشاهدة الكائنات الحية مثل الكابوريا الكموني، خاصة في منطقة المانجروف. وكانت الظاهرة أكثر وضوحًا على شواطئ دهب، وتحديدًا في منطقتي الزرنوق واللايت هاوس، حيث ظهرت مساحات خضراء وشعاب مرجانية وقواقع بحرية. وفي طور سيناء، كانت الظاهرة حاضرة بقوة في منطقة الجبيل وقت الغروب، حيث ظهرت الشعاب المرجانية المتحجرة بشكل لافت.

​من جانبه، أكد وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء، أن ظاهرة المد والجزر تحدث بشكل دوري كل ست ساعات، وتتأثر بحركة القمر والرياح والمجموعة الشمسية. وأوضح أن هذه الظاهرة طبيعية ولا تؤثر على الكائنات الحية أو الشعاب المرجانية، وأن الشواطئ تتأثر بها حسب درجة الميل وسرعة الرياح، لكنها سرعان ما تعود إلى طبيعتها.

​أشار مصدر بيئي إلى أن المد والجزر ظواهر طبيعية تحدث يوميًا نتيجة لقوة الجاذبية بين الشمس والقمر، وتختلف شدتها على السواحل. وأوضح المصدر أن المد هو الارتفاع التدريجي لمنسوب المياه، بينما الجزر هو انخفاضها وتراجعها، وتحدث هذه الظاهرة مرتين في اليوم.

​كما أضاف المصدر أن هناك نوعين من المد: المد الربيعي، الذي يحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، مما يزيد من قوة الجاذبية ويجعل المد في أقصى مراحله، وهذا يحدث على شواطئ البحر المتوسط. أما النوع الثاني فهو المد "النيبي" أو الضعيف، ويحدث عندما تكون الشمس والقمر متعامدان على الأرض، مما يقلل من تأثير الجاذبية ويحدث على سواحل البحر الأحمر.

