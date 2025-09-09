ياسمين سمير تحصد شهادة تقدير في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

حصدت الفنانة ياسمين سمير، نجمة فرقة فرسان الشرق للتراث، شهادة تقدير من لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن أدائها المتميز في دور البطولة بعرض "رماد من زمن الفتونة" من إخراج كريمة بدير، والذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور.

وقد تميز العرض بمزج الدراما الحركية بالتعبير الجسدي والسينوغرافيا المبتكرة، مستلهمًا التراث المصري برؤية معاصرة جذبت الحضور.

وأعربت ياسمين عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن المشاركة في المهرجان شكلت تجربة فنية مهمة أظهرت قدراتها الإبداعية، مثمنة في الوقت نفسه جهود إدارة المهرجان وفريق العمل في تقديم دورة استثنائية. كما أهدت التكريم لزملائها المشاركين في العرض.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي انطلق عام 1988، يُعد منصة عالمية لعرض التجارب المسرحية المبتكرة، حيث يجمع بين عروض محلية وعالمية، ويسهم في إثراء الحركة المسرحية عبر تبادل الخبرات والحوار الثقافي بين الشعوب. وقد ترأس لجنة تحكيم الدورة 32 المخرج الإيطالي سالفاتوري بيتونتي، بمشاركة نخبة من المسرحيين والنقاد من مصر والعالم العربي وأوروبا.