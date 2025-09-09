أحمد موسى: بيان الرئاسة المصرية للضربة الإسرائيلية لقطر في منتهى القوة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان الرئاسة المصرية كان في منتهى القوة ضد هذا العدوان الإسرائيلي السافر، مشيرا إلى أن مصر أعلنت هذا الأمر بقوة في بيانها.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية اصدرتا بيانا قويا ضد هذا الهجوم ضد دولة عربية.

وتابع أحمد موسى، أن الرئاسة المصرية قالت في بيانها إنه هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها، مشددة على أنه يُعد سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً يشكل اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر.

وأضاف البيان، أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.



كما أكدت الرئاسة المصرية تضامن مصر الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا الاعتداء، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي

