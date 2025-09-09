تصفيات كأس العالم.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة البرتغال والمجر

حسم التعادل 1-1 الشوط الأول من مباراة البرتغال والمجر المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منح بارناباس فارجا التقدم للمجر في الدقيقة 21، بينما أدرك برناردو سيلفا التعادل للبرتغال في الدقيقة 36.

وبدأ منتخب البرتغال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز، روبن نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو

وكان منتخب البرتغال اكتسح أرمينيا بخمسة أهداف دون رد في افتتاح مشواره بتصفيات مونديال 2026.