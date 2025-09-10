الابادة البيئية.. هل يمكن أن تصبح جريمة بموجب القانون الدولي؟

من أسطورة تمليح الرومان لحقول قرطاج، إلى حرق العراق لحقول النفط في الكويت، إلى تجريف إسرائيل لبساتين الزيتون الفلسطينية، كانت الأعمال الوحشية لتدمير البيئة تكتيكاً عسكرياً متبعاً منذ فترة طويلة.

ولكن في حين قد تحاسب الجيوش وقادتها على الضحايا البشرية نتيجة لعنفهم، ظل العالم الطبيعي ضحية صامتة، وكثيراً ما تم تجاهله وإهماله، حتى عندما كان تدميره له تأثير مادي على حياة الناس الذين يدعمهم.

ولكن في السنوات الأخيرة، انطلقت حملة عالمية للاعتراف بأن “الإبادة البيئية” جريمة بموجب القانون الدولي.

يعود مفهوم الإبادة البيئية إلى سبعينيات القرن العشرين، عندما استخدمه لأول مرة عالم الأحياء آرثر جالستون لوصف إزالة الغابات على نطاق واسع بسبب استخدام القوات الأمريكية لغاز العامل البرتقالي خلال حرب فيتنام.

وقد تم طرح هذه الفكرة كمفهوم في العديد من مؤتمرات القمة البيئية في العقود التالية، حتى سقطت تدريجيا في طيات النسيان حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أحيتها المحامية الرائدة، الراحلة بولي هيغينز.

عندما أعادت هيغينز إطلاق الحملة لتجريم الإبادة البيئية، عرّفتها بأنها “الضرر الواسع النطاق أو التدمير أو فقدان النظام البيئي في منطقة معينة، سواء من خلال العمل البشري أو لأسباب أخرى، إلى الحد الذي يجعل التمتع السلمي من قبل سكان تلك المنطقة يتضاءل أو سوف يتضاءل بشدة”.

وحدد نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، أربع جرائم دولية: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

ويرغب النشطاء في إدراج الإبادة البيئية كجريمة خامسة ضد السلام، تستهدف أسوأ الأضرار التي تلحق بالبيئة، ومحاسبة صانعي القرار المتورطين.

الإبادة البيئية جريمة

في الواقع، هي كذلك – على الأقل في سياق الحرب – وفقاً لبند فرعي غامض نوعاً ما من نظام روما الأساسي. تنص المادة 8(2)(ب)(رابعاً) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “شن هجوم عمداً مع العلم بأن هذا الهجوم سيُلحق أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وجسيمة بالبيئة الطبيعية، والتي ستكون مفرطة بشكل واضح مقارنةً بالميزة العسكرية الإجمالية الملموسة والمباشرة المتوقعة”.

مع ذلك، لم تُوجَّه أيُّ تهمٍ بموجب هذا البند، ويشير الخبراء إلى أن ذلك يعود إلى أن المادة تضع شروطاً صارمة، إذ تشترط أن يكون هذا الاعتداء على البيئة “متعمداً”، وأن يكون الضرر “واسع النطاق، وطويل الأمد، وشديداً”، وأن يكون “مفرطاً بشكل واضح”.

لماذا يجب جعل الإبادة البيئية جريمة منفصلة ضد السلام؟

يسعى الاقتراح إلى خفض الحد الأدنى إلى “الأفعال غير القانونية أو المتعمدة المرتكبة مع العلم بوجود احتمال كبير لحدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق أو طويلة الأمد للبيئة نتيجة لتلك الأفعال”.

وينطبق هذا بشكل خاص خارج سياق الصراع المسلح، حيث من المحتمل أن تتحمل الشركات والدول المسؤولية عن أدوارها في تدمير البيئة، بغض النظر عن الظروف.

ولكن من شأنه أن يساعد أيضاً أثناء النزاعات المسلحة، وفقاً لجوجو ميهتا، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “أوقفوا الإبادة البيئية” الدولية، التي تقول إنه “سيخلق أداة واضحة للقدرة على التقاضي في زمن الحرب”.

إجراءات قانونية يجب اتخاذها

تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي القضايا بموجب نظام روما، وهي نفس المحكمة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إما من خلال قضية رفعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو لأن الدول أو حتى الأفراد تقدموا بطلبات إلى المدعي العام للمحكمة لبدء تحقيق.

مع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية مُصممة لتكون الملاذ الأخير فقط، لذا فإن أي دولة أو منظمة ترغب في رفع قضايا أمامها ستضطر أولاً إلى استنفاد جميع الفرص المحلية لرفع القضايا، وهذا ما يحدث في أوكرانيا، حيث يلجأ المدعون العامون إلى المحاكم المحلية سعياً لتحقيق العدالة في الأضرار البيئية الهائلة التي لحقت بها منذ غزو روسيا لها.

لقد كان من الممكن إدراج الإبادة البيئية في نظام روما عند إنشائه في تسعينيات القرن العشرين؛ ويقول ميهتا إن إحياءها الحالي يعود في المقام الأول إلى الجهود التي بذلتها أوكرانيا منذ غزو روسيا لها قبل ثلاث سنوات.

في الوقت نفسه تقريباً، وضعت لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين، شكلتها مؤسسة “أوقفوا الإبادة البيئية”، تعريفاً دولياً خاصاً بها، أصبح مصدر إلهام للعديد من الدول التي تُطبّق قوانينها الخاصة على المستوى الوطني، “هناك عشرات الدول تتحدث عن هذا، وأعتقد أن هناك ما يقرب من تسعة أو عشرة مقترحات حول العالم قيد الدراسة في ولايات قضائية فردية، وهناك مقترح أو اثنان قيد التطبيق حالياً، مثل بلجيكا وفرنسا.”

وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً توجيهاً بيئياً، ورغم أنه لا يذكر سوى الإبادة البيئية في ديباجته، فإنه يوفر حماية قوية يتعين على الدول الأعضاء أن تنسجم معها ومع قوانينها الخاصة.

ما الدول التي تؤيدها وتعارضها؟

أعتقد أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، تجاوزنا مرحلةتُريد فيها أي حكومة أن تُرى مُعترضةً علناً على هذا القانون، لأن ذلك سيُظهرها بمظهرٍ سيء، كما قالت ميهتا. بدلاً من ذلك، الأرجح هو أن بعض الولايات ستحاول التهرب من تطبيق مثل هذا القانون، إما بإصدار صيغ مخففة منه أو بالادعاء بوجود تشريعاتٍ كافيةٍ مُسبقاً.

الدول التي دعمت بقوة إصدار القانون هي الأكثر تضرراً من الدمار البيئي، وتشمل هذه الدول: أوكرانيا، التي تعاني من آثار حربها مع روسيا؛ وفانواتو وفيجي وساموا، التي تُكافح ارتفاع مستوى سطح البحر؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت صريحة في دفاعها عن التنوع البيولوجي.