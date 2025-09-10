قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
اقتصاد

أسهم Apple تفقد 52 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم JPMorgan يحلق مرتفعاً

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

مؤشر الداو جونز يغلق فوق 45700 نقطة لأول مرة في تاريخه


أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات الوظائف المعدلة بالنقصان التوقعات بأن يخفض الفدرالي معدل الفائدة قريباً لدعم النمو الاقتصادي.

إذ أظهرت المراجعة بأن الاقتصاد الأميركي وفر على الأرجح 911 ألف وظيفة أقل خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس مقارنة بالتقديرات السابقة.

وكانت بيانات الوظائف غير الزراعية الأحدث لشهري يوليو وأغسطس أيضاً إلى ضعف ظروف سوق العمل.

واحتسبت الأسواق المالية خفضاً لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وتشير تداولات العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 10% تقريبًا لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.4% أي ما يعادل 196 نقطة في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 45700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليغلق فوق مستويات 21800 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وكان حجم التداول في البورصات الأميركية ضعيف نسبياً، حيث تم تداول 15.6 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​16.1 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

أسهم Apple

تراجع سهم Apple بنسبة 1.5% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، لتفقد الشركة 52 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن كشفت الشركة عن هواتف iPhone جديدة لم تُثر حماس المستثمرين.

وكشفت Apple خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد الثلاثاء عن أحدث جيل من جوالاتها الذكية  iPhone17، إلا أن إجماع المحللين الماليين أشار إلى غياب ملحوظ للابتكارات الرائدة، مُعتبرين العروض الجديدة "ترقيات تدريجية" وليست قفزات ثورية

أسهم  JPMorgan

ارتفع سهم JPMorgan بنسبة 1.7% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهر.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن صرّح مسؤول تنفيذي كبير بأن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ستنمو بنسبة منخفضة من خانة العشرات في الربع الثالث، وأن إيرادات الأسواق ستنمو بنسبة مئوية مرتفعة في حدود 10% خلال الربع الثالث.

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر

بمصروفات.. جامعة الأزهر تطلق 4 برامج هندسية جديدة

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الديار الهندية يُدين العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر ويؤكد التضامن الكامل مع شعبها

الدكتور نادي عبد الله

أستاذ بالأزهر: الإيمان أوسع وأشمل من مجرد أداء الشعائر الدينية

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

