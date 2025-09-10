أسهم Apple تفقد 52 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم JPMorgan يحلق مرتفعاً

مؤشر الداو جونز يغلق فوق 45700 نقطة لأول مرة في تاريخه



أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات الوظائف المعدلة بالنقصان التوقعات بأن يخفض الفدرالي معدل الفائدة قريباً لدعم النمو الاقتصادي.

إذ أظهرت المراجعة بأن الاقتصاد الأميركي وفر على الأرجح 911 ألف وظيفة أقل خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس مقارنة بالتقديرات السابقة.

وكانت بيانات الوظائف غير الزراعية الأحدث لشهري يوليو وأغسطس أيضاً إلى ضعف ظروف سوق العمل.

واحتسبت الأسواق المالية خفضاً لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وتشير تداولات العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 10% تقريبًا لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.4% أي ما يعادل 196 نقطة في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 45700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليغلق فوق مستويات 21800 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وكان حجم التداول في البورصات الأميركية ضعيف نسبياً، حيث تم تداول 15.6 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​16.1 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

أسهم Apple

تراجع سهم Apple بنسبة 1.5% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، لتفقد الشركة 52 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن كشفت الشركة عن هواتف iPhone جديدة لم تُثر حماس المستثمرين.

وكشفت Apple خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد الثلاثاء عن أحدث جيل من جوالاتها الذكية iPhone17، إلا أن إجماع المحللين الماليين أشار إلى غياب ملحوظ للابتكارات الرائدة، مُعتبرين العروض الجديدة "ترقيات تدريجية" وليست قفزات ثورية

أسهم JPMorgan

ارتفع سهم JPMorgan بنسبة 1.7% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهر.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن صرّح مسؤول تنفيذي كبير بأن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ستنمو بنسبة منخفضة من خانة العشرات في الربع الثالث، وأن إيرادات الأسواق ستنمو بنسبة مئوية مرتفعة في حدود 10% خلال الربع الثالث.