قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مدينة دهب، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، و أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

مشروعات التطوير في مدينة دهب

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير في مدينة دهب، والتي تشمل تطوير ثلاثة من أبرز مواقع الغوص العالمية (البلو هول – الثري بولز – الكانيون)، وتطوير منطقة العصلة ومناطق الامتداد التابعة لها، وإنشاء منظومة للنقل الذكي الأخضر، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية النظيفة على المباني الحكومية وتطوير منطقة اللاجون كمركز ترفيهي وسياحي عالمي.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تسعى من خلال هذه التدخلات إلى خلق نموذج متكامل للتنمية السياحية والبيئية المستدامة يمكن تعميمه على مدن أخرى في جنوب سيناء وسائر المحافظات الساحلية.

وأشارت د.منال عوض  إلى أن الدعم الفني لإعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات يمثل تطبيقًا عمليًا لآليات الإدارة المحلية المطورة، كما يسهم في تبني حلول مبتكرة للتطوير العمراني المتكامل على مستوى المدينة؛ مضيفة:  أن المشروع يتضمن إطلاق منصة الاستثمار في جنوب سيناء، التي ستُطرح من خلالها فرص استثمارية متكاملة وقابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أوضح اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن مدينة دهب حازت على جائزة مبادرة "مدن عربية دون مناطق عشوائية"، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين ودفع البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم خطة تطوير المدينة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستعزز من مكانة دهب كوجهة سياحية عالمية مع الحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستكمال البنية التحتية المكملة لمخططات تطوير مدينة دهب، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمدينة، وتطوير مدخلها الرئيسي، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق البلو هول باعتباره أحد أهم المحاور السياحية المؤدية لمواقع الغوص العالمية؛ كما أكد مساعد الوزيرة علي  أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، بل ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات الجديدة، وزيادة معدلات الإقبال السياحي، وفتح مجالات واسعة لتوفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين.

كما أكد السيد أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا لمدينة دهب نظرًا لطبيعتها الفريدة ومكانتها السياحية العالمية، موضحًا أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يركز على تحويل المخططات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية متكاملة عبر منصة استثمارية نموذجية قابلة للتكرار في مختلف المحافظات المصرية.

التنمية المحلية منال عوض مدينة دهب جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

الجيش في شوارع نيبال

احتراق البرلمان وهروب رئيس الوزراء لجهة غير معلومة.. ماذا يحدث في نبيال؟

صورة أرشيفية

بولندا تسقط طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي

شهداء غزة

قصف إسرائيلي يحوّل انتظار المساعدات إلى لحظة موت في غزة

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد