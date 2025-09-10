قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تحفر وسط الأنقاض بعد هجوم إسرائيلي استهدف قادة حماس.. وأمير قطر يكثف اتصالاته مع قادة العالم
الخارجية الفرنسية: نثمن الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية الصينية تدين الضربات الإسرائيلية على العاصمة القطرية
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و116 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.


وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و442 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و288 شاحنة و40 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة poseidon Express، بينما غادرت السفينة Belagos Express، وشهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و288 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

هيئة مواني البحر الأحمر مواني الهيئة رحلات مكوكية ميناء سفاجا

