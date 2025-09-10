تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و116 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و442 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و288 شاحنة و40 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة poseidon Express، بينما غادرت السفينة Belagos Express، وشهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و288 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.