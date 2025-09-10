رفع مساحي لـ10 مناطق صناعية.. محافظ أسيوط: مركز معلومات شبكات المرافق ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية

ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، لاستعراض ما تم إنجازه خلال عام 2024/2025، إلى جانب اعتماد خطة العمل للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة رانيا مجدي حليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية وأعضاء مجلس إدارة المركز.

كشف المرافق ووضعها على خرائط

واستعرض الاجتماع أبرز أنشطة المركز، حيث نجح لأول مرة في مدينة أسيوط في كشف المرافق ووضعها على خرائط مساحية بطول 10 كم ضمن مشروع خط الصرف الصحي "البركة – عرب المدابغ"، مع تحديد مسار الحفر الآمن بما يضمن حماية المرافق الحيوية.

كما تم إعداد قواعد بيانات متكاملة لخطوط البنية التحتية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 940 رخصة داخل مدينة أسيوط والمراكز، بالإضافة إلى 10 مناطق صناعية، فضلًا عن رفع مساحي لعدد 120 قطعة أرض ضمن منظومة التقنين وتحويل الملفات إلى صيغة (Shape File) لتيسير تداولها عبر النظم الرقمية.

خرائط دقيقة وقواعد بيانات متطورة للبنية التحتية

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أن مركز معلومات شبكات المرافق يمثل أحد أهم المشروعات التابعة للمحافظة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية، من خلال ما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات متطورة للبنية التحتية. وأوضح أن المركز يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في إدارة شبكات المرافق تحت الأرض، مع التحديث المستمر للبيانات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط والتنفيذ ويقلل من معدلات الهدر أو تلف المرافق.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق الحيوية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز وتعزيز قدراته بما يضمن استدامة خدماته، ويسهم في الحفاظ على المرافق باعتبارها ثروة قومية وملكية للأجيال القادمة.