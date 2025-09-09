محافظ أسيوط: الفلاح عماد التنمية الزراعية الراسخة للاقتصاد القومي

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، أن الفلاح سيظل عماد التنمية الزراعية، وأحد الأعمدة الراسخة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ما يبذله من جهد يومي في الأرض هو أساس تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز خطط الدولة نحو الاكتفاء الذاتي.



جاء ذلك في بيان للمحافظ اليوم هنأ فيه جموع الفلاحين بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو رمز للعطاء والوفاء لتلك السواعد التي تحصد الخير وتغذي الوطن.



وقال محافظ أسيوط إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المزارعين من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير نظم الري، وتقديم كل أشكال المساندة التي ترفع من إنتاجية الأرض وتحسن مستوى المعيشة للفلاح وأسرته.



وأوضح أن محافظة أسيوط بما تمتلكه من مساحات زراعية خصبة وإنتاج وفير من المحاصيل، تمثل ركيزة مهمة في تعزيز المنظومة الزراعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الجهود متواصلة لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين وتحقيق أقصى استفادة من مقومات المحافظة.



وأكد المحافظ أن الفلاحين هم شركاء في مسيرة التنمية، وأن عطائهم يظل شاهدًا على بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات معربا عن اعتزازه وتقديره لكل فلاح يجسد معنى الكفاح والجدية.

