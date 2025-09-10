حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

شن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية والإدارات الصحية التابعة لها، تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس 2025.

وأسفرت الحملات عن المرور على 1018 منشأة طبية خاصة تنوعت بين: عيادات ومستشفيات خاصة، مراكز أشعة ومعامل تحاليل، حضانات أطفال، مراكز طبية (بعمليات وبدون عمليات)، محال نظارات طبية

وجاءت نتائج المرور كالتالي: 343 منشأة مطابقة للاشتراطات الصحية والقانونية، 435 منشأة تم إنذارها لتلافي الملاحظات السلبية، 124 منشأة تم تنفيذ قرار الغلق الإداري بحقها لمخالفتها الشروط، 116 منشأة جارٍ استصدار قرارات غلق لها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالمعايير الصحية والقانونية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة وسلامة المواطنين، وأن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية تليق بأبناء المحافظة.