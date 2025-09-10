آداب بنها تعلن عن افتتاح 4 برامج أكاديمية جديدة لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي افتتاح 4 برامج أكاديمية متميزة جديدة بكلية الآداب بالجامعة، وهى برنامج المساحة والخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ، وبرنامج التنمية البشرية ، وبرنامج المراسل الإعلامي ، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذه البرامج الاكاديمية الجديدة تأتي ضمن رؤية جامعة بنها بإعداد خريجين ذوي كفاءة عالية قادرين على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب متطلبات العصر ويخدم المجتمع توافقا مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ووظائف المستقبل.

من جانبه أضاف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب أن هذه الخطوة النوعية تأتي استكمالًا لرؤية الكلية في التوسع الأكاديمي المتميز، ومواكبة متطلبات سوق العمل ، من خلال برامج حديثة تتسم بالتخصصية والابتكار ، مؤكدا أن ما تشهده كلية الآداب من تطورات جديدة سواء من استحداث برامج جديدة أو التوسع في إنشاء أقسام علمية يعد إضافة نوعية لكلية الآداب و يفتح آفاقًا جديدة أمام أبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم المهنية .