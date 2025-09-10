العثور على جثة شاب مات غرقا بمياه الرياح التوفيقي في كفر شكر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقيم بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لقى مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية أسنيت، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود غريق في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة للشاب أحمد س. ع، مقيم بقرية كفر تصفا، 33 سنة، بدون عمل، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.