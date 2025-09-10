قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تأجيل قضية الاعتداء على طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية إلى أول أكتوبر

أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بخطف صغير وهتك عرضه لجلسة 1 أكتوبر، لحين حضور محامي المتهم الأصلي. 

بدأت تفاصيل القضية المقيدة برقم 10047 لسنة 2025 أول عامرية، بقيام أم الطفل “ياسين. م”، 13 عامًا، من ذوي الهمم، بالتوجه لقسم الشرطة لتقديم بلاغ ضد جارها، بعدما أبلغها نجلها بتعديه عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفل داخل منزله بالعنف، مستغلا صغر سنه وعدم إدراكه، وقام بهتك عرضه، بحسب وصفها. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

الاسكندرية جنايات الاسكندرية خطف طفل 1 أكتوبر الطفل ياسين

