جهاز حماية المنافسة يقر ثلاثة استحواذات جديدة بعد فحص ملفات التركزات الاقتصادية

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إصدار عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بعمليات استحواذ كبرى في قطاعات صناعية وزراعية مختلفة، وذلك في إطار دور الجهاز في ضمان حماية المنافسة بالسوق المصري ومراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج.

ووافقت اللجنة على طلب شركة كومباني دي سان جوبان إس.إيه بالاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أسهم الشركة الحديثة للصناعات الكيماوية، وهو ما يعزز استثمارات الشركة العالمية في السوق المصرية.

كما أقرت اللجنة طلب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بالاستحواذ على حصة تتراوح بين 44.58% و64.57% من أسهم شركة أولام أغري القابضة المحدودة، وذلك في إطار التوسع بمجالات الاستثمار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

في المقابل، قررت اللجنة إحالة طلب شركة ريتر هولدينج إيه جي للاستحواذ على نسبة 100% من شركة أو سي أورليكون تكستايل هولدينج إيه جي بفافيكون إلى مرحلة الفحص الثانية، لمزيد من الدراسة والتحليل لضمان توافق العملية مع قواعد المنافسة العادلة.

وأكد جهاز حماية المنافسة استمرار جهوده في متابعة وإقرار التركزات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية بيئة الأعمال من أي ممارسات احتكارية.