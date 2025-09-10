قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر : هجوم إسرائيل اعتداء إجرامي وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جهاز حماية المنافسة يقر ثلاثة استحواذات جديدة بعد فحص ملفات التركزات الاقتصادية

ولاء عبد الكريم

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إصدار عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بعمليات استحواذ كبرى في قطاعات صناعية وزراعية مختلفة، وذلك في إطار دور الجهاز في ضمان حماية المنافسة بالسوق المصري ومراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج.

ووافقت اللجنة على طلب شركة كومباني دي سان جوبان إس.إيه بالاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أسهم الشركة الحديثة للصناعات الكيماوية، وهو ما يعزز استثمارات الشركة العالمية في السوق المصرية.

كما أقرت اللجنة طلب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بالاستحواذ على حصة تتراوح بين 44.58% و64.57% من أسهم شركة أولام أغري القابضة المحدودة، وذلك في إطار التوسع بمجالات الاستثمار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

في المقابل، قررت اللجنة إحالة طلب شركة ريتر هولدينج إيه جي للاستحواذ على نسبة 100% من شركة أو سي أورليكون تكستايل هولدينج إيه جي بفافيكون إلى مرحلة الفحص الثانية، لمزيد من الدراسة والتحليل لضمان توافق العملية مع قواعد المنافسة العادلة.

وأكد جهاز حماية المنافسة استمرار جهوده في متابعة وإقرار التركزات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية بيئة الأعمال من أي ممارسات احتكارية.

هولدينج الاستثمار الزراعي طلب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي المنافسة بالسوق المصري طلب شركة كومباني

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

النائبة نجلاء العسيلي

النائبة نجلاء العسيلي: العدوان على قطر تجاوز خطير.. ومصر تقود صفًا عربيًا ثابتًا لردعه

صناعة الادوية

برلمانية: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يعكس رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

النائب ميشيل الجمل

نائب: الهجوم الإسرائيلي على قطر عدوان سافر ولا بد من محاسبتها على جرائمها

طريقة عمل سلطة بالرمان فى دقائق بمذاق لا يقاوم

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

