الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025: انتبه جيدا للتفاصيل

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025

 انتبه جيدًا للتفاصيل، وعرّف الحبيب على والديه للحصول على موافقتهما. قد يجد العازبون حبًا جديدًا، فلا تتأخر في طلب الزواج

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

كونوا صريحين بشأن احتياجاتكم واحترموا الحدود. الفضول المتبادل والتواصل الواضح يقويان الروابط العاطفية ويعززان التقارب الدائم احتفلوا باللحظات السعيدة الصغيرة وحافظوا على نبرة مرحة.

برج الدلو الوظيفي اليوم

ستكون هناك فرصة للترقية أو التقييم، مما سيحفزك على بذل المزيد من الجهد، قد يُطلق رجال الأعمال اليوم مفهومًا أو فكرة جديدة. 

توقعات برج الدلو صحيا

 لن تظهر أي مشاكل صحية خطيرة، مع ذلك، قد تعاني بعض النساء من مشاكل في الحلق وحمى فيروسية. ستحتاجين إلى إضافة المزيد من البروتينات إلى نظامكِ الغذائي، ويُنصح بالانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة اليوا في الجزء الثاني من اليوم. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

ناقش خططك المالية مع شركائك المقربين لضمان تحقيق أهداف مشتركة، دوّن المكاسب الصغيرة وعدّلها بانتظام الخطوات البسيطة والمدروسة اليوم تبني عادات أذكى وتزيد ثقتك بنفسك في اتخاذ خيارات مالية عملية مع مرور الوقت.

برج الدلو

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

لدغات الباعوض

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

تامر فرج

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

