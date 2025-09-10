موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما فاز فى 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

موعد مباراة الزمالك والمصري

يواجه الزمالك نظيره المصري يوم السبت المقبل فى تمام الثامنة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية



القنوات الناقلة

مباراة الزمالك ضد المصري تذاع على شاشة قناة أون سبورت، ويسبقها استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نجوم الفريقين السابقين.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأبيض استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه من المنتظر انتظام محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول في تدريبات الغد بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة الفراعنة عقب خوض مباراة الأمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف المصدر أن الفلسطيني آدم كايد سينتظم في تدريبات الزمالك غدًا الخميس، ونفس الأمر بالنسبة لكل من عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي ثنائي منتخب مصر لكأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.