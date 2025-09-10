محمد مصطفى أبو شامة: الهجوم على الدوحة كشف أن إسرائيل لا تعترف إلا بالقتل

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إنّ العملية الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الإقليمية وتشابكاتها في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف أبو شامة، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وفد حركة كان موجودا في الدوحة بشكل معلن، وباتفاق ضمني مع الإدارة الأمريكية، لمناقشة مقترح الصفقة الكلية الذي حمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يُفترض أن يكون بمثابة خطوة نحو إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والدخول في مفاوضات تتعلق بشكل المرحلة التالية للنزاع، مشيرًا، إلى أن حركة حماس كانت بصدد إبداء الرأي في هذا المقترح عندما وقع الهجوم الإسرائيلي.

وتابع، أن هذه العملية تحمل دلالات كبيرة، مفادها أن إسرائيل لا تؤمن بالوساطة ولا بالشراكة، بل تتبنى سياسة قائمة على القتل والهيمنة، وتسعى إلى تغيير قواعد إدارة الصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن القضية لم تعد مقتصرة على غزة، بل إن الطموحات الإسرائيلية باتت معلنة وتشمل إعادة ترتيب كامل للمنطقة، كما أنها باتت لا تعترف إلا بالقتل.

وواصل: "حدوث الضربة بهذه الطريقة يعني الكثير، وأننا أمام تحول كبير في الشرق الأوسط، وإسرائيل لا تعترف إلا بالقتل وأطماعها وخططها للشرق الأوسط، فطموح إسرائيل الجامح لقيادة المنطقة بات أمرا معلنا ومعروفا، وقبل أيام تحدث نتنياهو عن معبر رفح وعن ضرورة دخول الفلسطينيين إلى مصر لأن ذلك في ظنه عمل إنساني يتمناه ويدعو إليه بشكل أو بآخر".

وأردف: "فباتت الحكومة الإسرائيلية الحالية تفقد آخر الأطراف الوسيطة.. ومصر يوم الجمعة الماضي بحديث نتنياهو، وقطر بالعملية الأخيرة، فبتنا في طريق مسدود أمام أي أمل للتفاوض أو أي حديث عن الهدنة أو إنهاء الحرب، بعد أن نجحت إسرائيل في إقصاء الوسيطين الرئيسيين في هذه المفاوضات برعاية أمريكية أيضًا".

وأتم: "كلنا نعلم أن الإدارة الأمريكية علمت بهذه الضربة التي جرت أمس وبموافقتها وبدعمها بشكل أو بآخر، بما يعني أننا أمام مرحلة جديدة في تاريخ إدارة الصراع في الشرق الأوسط ومواجهة مع كل الأطراف في المنطقة، وإسرائيل تخرج الأمر خارج نطاق العملية التي بدأتها في غزة قبل عامين والتي استغرقت".