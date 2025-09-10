وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان شريف إدريس وفاة زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي خلال الأيام الماضية.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، “انا لله وإنا إليه راجعون الأستاذة سوزان زوجة الفنان تامر ضيائي فى ذمة الله”.

وفى وقت لاحق ، كشف الفنان شريف إدريس تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل تامر ضيائي بعد ان اعلن انها وضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

شريف إدريس يكشف تفاصيل الحالة الصحية للسيدة سوزان زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

وقال شريف إدريس فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن زوجة الفنان تامر ضيائي تعاني من مرض السرطان منذ سنوات ولكن الأمر تدهور بشكل كبير وهى الآن متواجدة فى مستشفي المعادي العسكري ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

شريف إدريس: زوجة تامر ضيائي تسارع الحياة والموت

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منذ قليل، السيدة سوزان حرم اخونا تامر ضيائي فى حالة خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي تسارع الحياة والموت نسألكم الدعاء لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها دعواتكم".

وفاة تامر ضيائي

ورحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي فى يوليو ٢٠٢٤ ، بسبب سكتة قلبية، حدثت له بعد مشاجرة مع فرد أمن بإحدي المستشفيات