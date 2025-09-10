بـ 550 ألف جنيه.. اشتري فولكس فاجن جيتا

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جيتا موديل 2007، وتنتمي فاجن جيتا لفئة السيارات السيدان.

مواصفات فولكس فاجن جيتا موديل 2007 الخارجية

تظهر سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تستمد سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة.

سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تعرض سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 للبيع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .