هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
الخطيب يستمع لتقرير مفصل عن أنشطة مؤسسة الأهلي المجتمعية
بـ 550 ألف جنيه.. اشتري فولكس فاجن جيتا

فولكس فاجن جيتا موديل 2007
فولكس فاجن جيتا موديل 2007
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن جيتا موديل 2007

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جيتا موديل 2007، وتنتمي  فاجن جيتا لفئة السيارات السيدان.

مواصفات فولكس فاجن جيتا موديل 2007 الخارجية

فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تظهر سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك فولكس فاجن جيتا موديل 2007

فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تستمد سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 الداخلية

فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تحتوي مقصورة سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة.

سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2007

فولكس فاجن جيتا موديل 2007

تعرض سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2007 للبيع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

