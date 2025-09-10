قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
تكنولوجيا وسيارات

للجشاهد| بورشه 911 S تيربو 2026 الجديدة

بورشه 911 S تيربو موديل 2026
بورشه 911 S تيربو موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بروشه عن طرازها الجديد ورشه 911 S تيربو موديل 2026، وتنتمي 911 S تيربو لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتجمع بورشه الجديدة بين التوازن المثالي بين الأداء والفخامة، وتعتبر هذه أول نسخة هجينة من الطراز الأسطوري .

بورشه 911 S تيربو موديل 2026

محرك بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تستمد سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي ثاني التيربو، ومدعوم بتقنية هجينة متطورة يطلق عليها اسم T-Hybrid، وهذا النظام يجمع بين التيربو الكهربائي المزدوج، وبطارية صغيرة لتقليل زمن استجابة المحرك وزيادة الكفاءة.

بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تنتج سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 قوة 701 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنطلق من السكون إلى سرعة 96 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية .

مواصفات بورشه 911 S تيربو موديل 2026

زودت سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي وصدادات خلفية أعرض لزيادة التهوية، وبها جناح خلفي أكبر وأكثر عدوانية لتعزيز الديناميكية الهوائية، وبها إطارات أعرض تمنح السيارة مظهر أكثر ثبات وقوة، وبها نظام مكابح كاربون سيراميك لضمان أداء كبح استثنائي.

بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تجميع مقصورة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 بين البساطة والرياضية والفخامة الألمانية، وبها لمسات من مادة Turbonite التي تزين فتحات التهوية، وعجلة القيادة، وبعض عناصر الكونسول الوسطي، وبها مقاعد أمامية رياضية بامتياز، وبها مقعدين خلفيين .

بورشه 911 S تيربو موديل 2026

سعر بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تباع سيارة  بورشه 911 S تيربو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 75 ألف ريال سعودي .

بورشه 911 S تيربو موديل 2026

والجدير بالذكر ان هذه الأسعار تجعلها واحدة من أغلى سيارات 911، لكنها بالمقابل تقدم أداءً لا مثيل له وتقنيات متطورة تجعلها فريدة من نوعها.

بورشه 911 S تيربو موديل 2026 محرك بورشه 911 S تيربو 911 S تيربو موديل 2026 سعر بورشه 911 S تيربو موديل 2026

