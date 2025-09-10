للجشاهد| بورشه 911 S تيربو 2026 الجديدة

أعلنت شركة بروشه عن طرازها الجديد ورشه 911 S تيربو موديل 2026، وتنتمي 911 S تيربو لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتجمع بورشه الجديدة بين التوازن المثالي بين الأداء والفخامة، وتعتبر هذه أول نسخة هجينة من الطراز الأسطوري .

محرك بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تستمد سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي ثاني التيربو، ومدعوم بتقنية هجينة متطورة يطلق عليها اسم T-Hybrid، وهذا النظام يجمع بين التيربو الكهربائي المزدوج، وبطارية صغيرة لتقليل زمن استجابة المحرك وزيادة الكفاءة.

تنتج سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 قوة 701 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنطلق من السكون إلى سرعة 96 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية .

مواصفات بورشه 911 S تيربو موديل 2026

زودت سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي وصدادات خلفية أعرض لزيادة التهوية، وبها جناح خلفي أكبر وأكثر عدوانية لتعزيز الديناميكية الهوائية، وبها إطارات أعرض تمنح السيارة مظهر أكثر ثبات وقوة، وبها نظام مكابح كاربون سيراميك لضمان أداء كبح استثنائي.

تجميع مقصورة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 بين البساطة والرياضية والفخامة الألمانية، وبها لمسات من مادة Turbonite التي تزين فتحات التهوية، وعجلة القيادة، وبعض عناصر الكونسول الوسطي، وبها مقاعد أمامية رياضية بامتياز، وبها مقعدين خلفيين .

سعر بورشه 911 S تيربو موديل 2026

تباع سيارة بورشه 911 S تيربو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 75 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان هذه الأسعار تجعلها واحدة من أغلى سيارات 911، لكنها بالمقابل تقدم أداءً لا مثيل له وتقنيات متطورة تجعلها فريدة من نوعها.