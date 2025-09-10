رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك اجتماعات بعدد من الشركات لتوطين الطاقة المتجددة في مصر، كما أن هناك برنامج بالإسراع في تنفيذ المستهدفات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن ذلك يجعلنا تتواكب مع متغيرات العالم المتجددة، وبالتالي الدولة تستفيد من الإسراع في هذا الأمر، موضحا أن التصدير المصري في نمو هذا العام بنحو 20%.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المنطقة تعاني منذ أكثر من 70 سنه وحتى الآن، وأن ما حدث أمر غير معتاد.

اجتماع الحكومة اليوم

كما أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Flive%2FKu-pCMBwDtI%3Fsi%3D0Ctc2sXrnwqlplp2&h=AT2rU1SP1E_XSUoMDFC3kMrfIhU4V1j179XRtGVvh9BqaK2zWtDpAX5kSt3Un0IpaWQgVz922Jt-_sewNr7WJxij44QkMBtv2fpoVJ1bcxi2OdC7biC35RcrFJaSUzA&s=1